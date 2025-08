YT Flow Playlist Summer 2025, on YouTube

La YT Flow Playlist sul profilo YouTube di Kalporz è il nostro modo di fornirvi una playlist aggiornata mensilmente con i migliori progetti che ci vengono proposti tramite Groover e che vengono ospitati su YouTube.

Questi sono gli artisti e le canzoni di questa estate 2025, e in particolare degli ultimi mesi di Maggio, Giugno e Luglio:

Cordless – Dreaming in Dub

horse – BLIGHT (Official Video)

Eghoza – Holiday

Le Monde – Alex by Alex Revox Jr

GR1FN – RETRO FUTURE

Keerbad feat. Tim Moyo – RUN RABBIT, RUN

Boris Metraux – Nena

Van Twin – Drops

Fofoforever – La canzone della solitudine

Domenico Curcio – Horizon

Adheer Dixit – Nindiya

Erik Shveima – Not Revenge

TRYGMA – Rubbed My Hands

Hömi Hömi – Hortensia

Zoo Sioux – Voodoo-oo

Nicole Obarzanek – Toxic

Stefano Attuario – Amen

Nicamus – Better World

The Curse of K.K. Hammond – Walk With Me Through The Fire”

The Color of Cyan – HAIL THE MOUNTAINS

Nathalie Bonin – Gurudeva

Beetween Days – Amber Eyes

S*WITCHES – BRAVO LES LESBIENNES