I NewDad hanno nostalgia di Galway: il nuovo singolo “Pretty”

Come sa chi ci segue, cerchiamo di essere attenti alle novità, e nel 2021 vi avevamo parlato dei NewDad, che al tempo facevano uscire l’ep “Waves EP”, forti della loro rivisitazione della new wave anni 80, con chitarre indie e bassi potenti. Poi ci fu anche l’album di debutto, ben fatto e che li ha portati ancora avanti: Madra (2024) ha portato i NewDad in tour in UK, Europa, Asia e Nord America, condividendo il palco con Pixies, The War on Drugs e soprattutto Fontaines D.C.

Il gruppo irlandese è tornato ora con Pretty, nuovo singolo pubblicato via Atlantic Records. Il brano, accompagnato da un visualiser ambientato a Galway e diretto dal collaboratore di lunga data Peter Eason Daniels, è una dichiarazione d’amore alla città natale della band. Scritto lo scorso anno durante le sessioni di lavoro a Galway insieme al membro fondatore Aindle O’Beirn, Pretty offre una lettura più leggera di uno dei temi centrali del prossimo album Altar: la nostalgia di casa.

“È una canzone d’amore per Galway,” racconta la frontwoman Julie Dawson che ora è a Londra. “Parla di come, anche nei giorni più bui e piovosi, per me resti il luogo più bello del mondo. Ne sento la mancanza ogni giorno.”

Altar, in uscita il 19 settembre, è stato prodotto e in parte co-scritto da Shrink (Sam Breathwick), mentre l’altra metà delle tracce vede la collaborazione con Justin Parker.

Saranno in Italia il 9 ottobre, a Milano all’Arci Bellezza.