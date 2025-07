Sta arrivando al cinema “It’s Never Over”, il documentario su Jeff Buckley

Ci siamo: è stato pubblicato il trailer ufficiale di It’s Never Over, Jeff Buckley, il documentario diretto e prodotto da Amy Berg sulla vita di quella gemma che è stata Jeff Buckley. Chiunque abbia vissuto gli anni ’90, ma anche chi no, conosce l’importanza e unicità del musicista americano, una capacità artistica altissima e difficilmente replicabile. Alla produzione ha partecipato Brad Pitt.

Il film ha avuto la sua prima mondiale al Sundance Film Festival il 24 gennaio 2025, e la sua uscita nelle sale è prevista per l’8 agosto 2025, distribuito da Magnolia Pictures. Non è dato di sapere esattamente quando e come arriverà in Italia, ma è probabile che arriverà nei circuiti indipendenti e in giorni determinati.

L’anno scorso qui a Kalporz, per il 30ennale di “Grace”, abbiamo dedicato a Jeff lo speciale “Cosa rimane di Jeff Buckley, 30 anni dopo?”, ma in archivio trovate molti contenuti, tra cui l’analisi brano per brano di “Grace” che facemmo per il 20ennale.