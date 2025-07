Fever Ray pubblica il live album “The Year Of The Radical Romantics”

Novità in casa Fever Ray: è stato pubblicato il 25 luglio “The Year Of The Radical Romantics”, un nuovo album live accompagnato dal singolo e video “Now’s The Only Time I Know (Therapy Session)”, diretto da Martin Falck.

Il disco raccoglie versioni registrate dal vivo in studio dei brani di “Radical Romantics” (2023), oltre a selezioni da “Plunge” (2017) e reinterpretazioni di classici degli esordi. Il progetto nasce dal tour mondiale There’s No Place I’d Rather Be, che ha toccato città da Sydney a Seattle. Con Karin Dreijer hanno collaborato Minna Koivisto (tastiere), Romarna Campbell (batteria), Maryam Nikandish e Helena Gutarra (keytar e voci).

L’estetica visiva legata a “Radical Romantics” viene ripresa nei nuovi video, che mostrano i personaggi già introdotti – tra cui Romance, Main, Snusis e Demona Lisa – in sedute di terapia guidate dalla terapeuta Ebba. La colonna sonora è composta da nuove versioni di brani tratti dall’album di debutto Fever Ray (2009), tra cui “I’m Not Done (Therapy Session)” e il singolo appena pubblicato.