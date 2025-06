mary in the junkyard | Sudan Archives | Marissa Nadler | Hand Habits

#T4ATF! #Thanks4TheFish!

Quattro video usciti in questi primi giorni di giugno e – secondo noi – da guardare e ascoltare attentamente.

mary in the junkyard, “drains”

I Mary In The Junkyard sono un gruppo “attenzionato” essendo attualmente in tour con i Wet Leg. Dopo l’EP di debutto dello scorso anno, “This Old House”, hanno pubblicato un nuovo singolo, “Drains”, accompagnato da un video piuttosto sinistro e perturbante.

m

Sudan Archives, “DEAD”

Già vincitrice la nostra classifica di fine 2022 per la miglior canzone (“Selfish Soul” è stata la Best Songs 2022 | Kalporz Awards – Kalporz), riecco qui Sudan Archives: “DEAD” è un brano che parte delicato ma alla fine si trasforma in un pezzo da discoteca. La cantante ha detto di essersi ispirata agli artisti con cui è andata in tour in questi anni, ovvero Andre 3000, Caroline Polachek e Tame Impala.

Marissa Nadler, “New Radiations”

Marissa Nadler si era superata con il precedente “The Path of the Clouds” (2021) ma da allora non aveva più pubblicato nulla (se non si considera l’EP “The Wrath of the Clouds”, evidentemente formato da brani registrati nelle stesse sessions e che poi non sono finiti nell’album). Il nuovo disco è “New Radiations“ ed è in uscita il prossimo 15 agosto su Bella Union; la produzione è di Randall Dunn (Earth, Sunn O)))) e vi è la collaborazione di Milky Burgess.

“New Radiations”, la canzone omonima, è il primo singolo estratto.

Hand Habits, “Wheel of Change”

L’ultimo appuntamento con Meg Duffy era stato l’EP “Sugar the Bruise” (Fat Possum, 2023): ora la cantatrice torna annunciando un album atteso per il 22 agosto, “Blue Reminder“. Naturalmente preceduto dal singolo “Wheel of Change”

foto in home di Marissa Nadler