Lorenzo Abattoir presenta “Mess akt IV” al NUB. Le foto della performance

La sala polivalente del NUB Project Space di Pistoia, ospita Lorenzo Abattoir con il suo ultimo lavoro “MESS (akt IV)”. L’artista in questo album uscito il 31 Maggio 2024, in concomitanza con l’esibizione odierna, continua la sua ricerca del linguaggio non verbale, attraverso il quale si esprime con suoni e tecniche che si radicano in uno stadio primordiale di ‘non umano’. Il primo atto di questa trasformazione è avvenuto con “Disincarnazione” (2023, Flag Day Records), dove si libera dal proprio stato corporeo e dalle strutture culturali sedimentate nel corso di millenni di evoluzione, un primo fondamentale passo per esplorare le possibilità sonore del corpo animale come mezzo e strumento del suo lavoro.

Il percorso di “inumanizzazione” prosegue con “Second Act” (Vice de Forme, 2023) dove il confine tra l’uomo e l’animale si fa sempre più labile. Sparisce poi quasi completamente con “Third Act” (Titania Tapes, 2023) dove un’atmosfera densa e immersiva ci fa vivere il processo di trasformazione sulla nostra pelle. “MESS (akt IV)” è il culmine di questo processo di sperimentazione sonora e di trasformazione. Una performance da ascoltare in silenzio, ad occhi chiusi, per catturarne al meglio l’essenza. L’uomo ormai non è quasi più presente, se non nei momenti iniziali, mentre l’animale con profondi respiri e suoni forti riporta l’ascoltatore allo stadio selvaggio dell’essere. I sensi si acuiscono e ogni rumore prodotto è una scarica lungo la schiena, così che anche l’ascoltatore completi il suo viaggio di ritorno all’essenza primitiva insita in ognuno di noi.