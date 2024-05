Il ritorno di Christian Löffler, le foto della data di Milano

Christian Löffler, Alcatraz, Milano, 15 maggio 2024

L’arte di Christian Löffler, riportato in Italia da DNA Concerti, è fortemente ispirata dal suo ambiente. Vive e lavora, sia come pittore che come musicista, nella remota penisola di Darss, nel nord-est della Germania, e il suo atelier si trova all’interno di una rustica casetta di legno circondata da una natura selvaggia che si affaccia sul Mar Baltico. L’area gli ha fornito la solitudine necessaria per il suo lavoro altamente introspettivo, e allo stesso tempo lo ha influenzato attraverso i suoi paesaggi accidentati in un continuo dialogo creativo tra artista e natura. Questa solitudine bucolica, tranquilla per natura e intensa per natura, ha definito il corpo di lavoro di Löffler, sia visivo che musicale, nel corso degli anni.

Queste le foto dello show milanese organizzato insieme a Le Cannibale allo storico Alcatraz di Milano.