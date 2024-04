“Romance” sarà il nuovo album dei Fontaines D.C.

I Fontaines D.C. hanno annunciato l’uscita del loro nuovo album, Romance, successore di Skinty Fia, che era stato pubblicato nel 2022. Il nuovo disco uscirà per XL il prossimo 23/08. Si tratta del primo album prodotto da James Ford, che ha lavorato anche con Blur, Depeche Mode e Arctic Monkeys. Insieme a questo annuncio è stato diffuso il primo singolo tratto dal progetto, “Starbuster”, accompagnato da un videoclip girato da Aube Perrie che vede come protagonista il cantante del gruppo Grian Chatten. Il brano è stato ispirato da un attacco di panico che Chatten ha sofferto alla St Pancras Station di Londra.

Del nuovo disco il chitarrista Connor Deegan ha parlato in una breve dichiarazione, riflettendo su come la band, nei tre album in studio precedenti a questo, abbia sempre avuto un certo senso di idealismo e di romanticismo. Come fonti di ispirazione per questo nuovo lavoro si citano l’anime distopico Akira ma anche Prodigy, Outkast, A$AP Ferg, Shygirl, Mos Def. Molti dei brani contenuti in Romance sono stati scritti dal gruppo durante il tour dell’anno scorso organizzato con gli Arctic Monkeys.