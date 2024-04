Marlene Kuntz e i 30 anni di Catartica, le foto del live di Firenze

30 anni di Catartica, 30 anni di emozioni, di passione e di nostalgia.

Questa potrebbe essere la breve sintesi del Tour Catartica di Marlene Kuntz, ma non ci possiamo fermare qui, perché il Catartica Tour è molto altro. Ogni tappa di questo tour è un sold-out, e venerdì 5 aprile 2024, in un Viper Theatre al limite della capienza, si esibiscono sul palco con lo stesso carisma di sempre, riaccendendo la passione del pubblico per più di 2 ore.

Attraverso le parole di Cristiano Godano ci tengono a precisare “Oggi siamo qui per festeggiare i 30 anni di Catartica, ma soprattutto per festeggiare voi che siete sempre qui con noi”. Il concerto è una spinta adrenalinica pura, oltre i pezzi da “Catartica”, riprodotto quasi interamente, c’è spazio per anche gli gli altri classici “Il Vile” e “Ho ucciso la paranoia”, espressione più ruvida e aspra dei Marlene Kuntz, quella sonorità che fin da subito è stata una grande scommessa (vinta), che li ha distinti in un panorama musicale italiano e internazionale, che come detto anche da loro a quei tempi, era saturo di mostri sacri della scena noise e underground, ma grazie alla grande passione e tenacia, sono riusciti fin da subito ad emergere e distinguersi.

I Marlene Kuntz hanno voluto omaggiare con “Polly” i Nirvana e il troppo presto scomparso Kurt Cobain, che nel 1994, lo stesso anno che ha visto la nascita di Catartica, ci lasciava. Un concerto che ci riporta al passato, che ci fa capire quanto di questa musica, in realtà, ne abbiamo ancora bisogno, perché essa fa parte di noi e le nuove generazioni ne sono attratte come lo eravamo noi. Quindi con Catartica Tour è tempo di festeggiare e come cita il loro sottotitolo “Complimenti per la festa! Una festa del cazzo”, però a nostro parere una “festa” bellissima.