Dead Bandit, “Memory Thirteen” (Quindi Records, 2024)

Il problema di molta musica rock, soprattutto quella con le chitarre, è l’incomunicabilità: l’incapacità di trasmettere qualcosa e non ripetere la stessa storia all’infinito. Canzoni che spesso girano intorno sempre intorno alle stesse soluzioni melodiche e senza idee., duo americano-canadese formato da, invece, sin dal disco d’esordio – From The Basement uscito nelper la fiorentina– cercano di scomporre la tradizione chitarrista americana in nuovi quadri ambient, slowcore, sintetici – ricchi di contrasti e con una forte componente espressiva.“Memory Thirteen”, nuovo album della band pubblicato asempre dall’etichetta toscana, porta avanti la concezione autoriale del duo sempre nella stessa direzione ma, rispetto al debutto discografico di tre anni fa,diventano – se possibile – ancora più cinematografici e il discorso post-rock è sempre di più la chiave di volta della ricerca musicale dei due musicisti: la strumentazione rock usata ancor di più in maniera non convenzionale e come mezzo di un tutto compositivo dalle tante sfaccettature sonore. I brani di “Memory Thirteen” sono tredici fotogrammi di ombre e luci caratterizzati da un suono a volte disturbato – loop, distorsioni, feedback – e altre volte limpido.(Monica Mazzoli)