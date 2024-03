Cover Marzo 2024: Tierra Whack

Tierra Whack, finalmente! A sei anni di distanza dall’ambizioso progetto “Whack World”, arriva “World Wide Whack”, esordio sulla lunga distanza e indicato come “album di debutto” della rapper di Philadelphia.

L’LP, il cui artwork è stato ideato dall’artista concettuale Alex Da Corte (che ha diretto il video musicale del singolo “Dora” di Whack del 2020), arriverà il 15 marzo su Interscope.

La copertina di “World Wide Whack” rappresenta “la prima rivelazione del personaggio di World Wide Whack, un alter ego allo stesso tempo intoccabile e vulnerabile, sovrumano e dolorosamente umano, la cui sorprendente storia si dipanerà in immagini e video nel corso del lancio visivo dell’album”.

Il personaggio si ispira anche al clown italiano del XVII secolo Pierrot, alla stilista Elsa Schiaparelli e a Donna Summer.

Con “Whack World”, tra gli album più celebrati del 2018, aveva lasciato a bocca aperta per la capacità di realizzare in 15 brani di 15 minuti un piccolo compendio di gemme R&B accompagnate da un cortometraggio diretto da Thibaut Duverneix e Mathieu Léger.

Questa volta, come dimostrano i primi tre estratti – “Chanel Pit”, “Shower Song” e “Club 27” – a livello di durata e struttura dei brani, decide di essere più convenzionale, ma la formula musicale resta sempre la sua.

Tierra Whack è la nostra artista copertina per marzo 2024.