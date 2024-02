Cover Febbraio 2024: John Glacier

Rapper, producer, poetessa sperimentale: l’artista che abbiamo scelto per la cover del mese è la east-londoner John Glacier, che il 23 febbraio farà uscire “Like A Ribbon”, l’EP che segna il suo approdo in casa Young.

Probabilmente qualcuno di voi l’avrà già notata da qualche anno: nel 2021 debutta con “SHILOH: Lost for Words”, prodotto da Vegyn, nel quale mette in mostra un flow che assomiglia ad uno stream-of-consciousness sotto metadone; l’anno scorso esce “JGSG”, prodotto a quattro mani insieme a Surf Gang, sfoggiando beat che sconfinano nella club music. Il suo è un sound che si muove continuamente, e mentre esplora nuovi territori diventa via via più riconoscibile: le produzioni intese come mixtape – sempre grezze e lo-fi – si sentono anche nel primo estratto dal nuovo EP, “Money Shows”, in cui Glacier ospita Eartheater in una decadente ballata rap intrisa da una slabbrata chitarra post-punk.

Qui sotto il video, diretto dalla stessa artista.