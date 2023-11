L’Rain, a marzo 2024 l’unica data italiana

L’Rain torna in Italia in data unica italiana al Covo Club di Bologna sabato 9 marzo 2024.

L’artista polistrumentista e curatrice di Brooklyn ha appena pubblicato, a due anni dal celebratissimo “Fatigue”, un altro album uscito sulla gloriosa Mexican Summer, l’ottimo “I Killed Your Dog”.

«In I Killed Your Dog le avventure sonore di Taja Cheek provano a ricostruire le architetture-simbolo di un mondo ormai distrutto e al capolinea. Cheek cerca di farlo partendo dai frammenti e dalle orme che i suoi due album precedenti, introspettivi e coraggiosi, provavano a rintracciare e a catalogare in modi tra loro differenti», ha scritto il nostro Samuele Conficoni nella recensione del nuovo album che ha confermato il talento eclettico di Taja Cheek.

Biglietti in vendita dalle 10 del 23 novembre sul sito di DNA Concerti.