La “dreamtronica emozionale” dei Belau

I Belau sono un duo di “dreamtronica” (Peter Kedves e Krisztian Buzás) di Budapest, che ha appena ha pubblicato il suo terzo disco dalla fondazione nel 2016, dal titolo “Apriori”.

Com’è usuale per il duo, in “Apriori” ci sono diverse collaborazioni, tra cui quelle importanti di Beth Hirsch (nella canzone “Ethereal”), che tutti ricordiamo in “All I Need” e “You Make It Easy” di “Moon Safari” degli Air, o Sarah Jay Hawley (in “Unimaginable”), che ha cantato “Dissolved Girl” in “Mezzanine” dei Massive Attack e li ha anche seguiti in tour.

Il risultato in effetti quello di un’elettronica nostalgica e downtempo, quasi balearica.

La carriera dei Belau è costituita dai precedenti due album, “Colourwave” (2020) e “The Odyssey” (2016), e da più di 200 concerti in più di 25 paesi diversi, compresi festival come il Primavera Sound di Barcellona, l’Electric Castle, l’Eurosonic o il SXSW. Negli ultimi due anni le loro canzoni sono state suonate da radio serie come BBC Radio 1, Triple J, KEXP e KCRW, senza contare gli apprezzamenti ricevuti da Billboard, Clash Music, The Line of Best Fit o Rolling Stone. Il primo disco dei Belau è stato premiato con il Fonogram (che è l’equivalente ungherese del Grammy).