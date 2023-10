7. I sempre prolifici King Gizzard and the Lizard Wizard annunciano un altro album

6. Nuovo video per ANOHNI and the Johnsons, “SCAPEGOAT”

5. Call Super rallenta la sua elettronica e pubblica un disco parte del progetto multimediale “Tell me I didn’t choose this”

4. Anche Mac De Marco è un fan dell’Italo Disco

3. I Japanese Breakfast ci incantano tutti al Colbert Late Show

2. Il nuovo disco di Sufjan Stevens, “Javelin”