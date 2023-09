L’agenda dei Live della settimana (#37, 2023)

Segnaliamo anche la data forlivese di Dagger Moth, giovedì 14, per il festival Ipercorpo.

Martedì 12 Settembre – BJÖRK, Mediolanum Forum, Milano

BJÖRK torna in Italia con due appuntamenti (il secondo il 23 settembre all’Unipol Arena di Bologna) dopo cinque anni di assenza, per elettrizzare il proprio pubblico con uno spettacolo immersivo. Non solo musica ma anche scenografie, effetti visivi, tableau vivant e performance che potrebbero annoverarsi nell’arte di famose performer come Marina Abramović, per dire. Capita di rimanere ammutoliti per ore, testimoni di una performance che tocca più sensi, parla più lingue e apre più mondi. Qualcosa di extrasensoriale al limite di un’esperienza aliena, giurano molti dei fan che hanno avuto l’opportunità di vederla. La due date fanno parte del tour europeo “Cornucopia”, che è partito l’1 settembre da Lisbona. Biglietti a questo link.

Martedì 12 Settembre – JEFF MILLS, Auditorium Parco della Musica, Roma

È una leggenda della musica internazionale ad inaugurare i percorsi dedicati alla musica elettronica del RomaEuropaFestival2023. Rappresentante della techno di Detroit nel mondo, Jeff Mills ha sviluppato insieme ai musicisti Jean-Phi Dary e Prabhu Edouard un progetto incentrato sulla trascendenza mentale. Tomorrow Comes The Harvest raduna i tre intorno alle sonorità che caratterizzavano l’omonimo album a cui Mills ha lavorato nel 2018 insieme al pioniere dell’Afro-beat Tony Allen scomparso nel 2020. Tre luminari provenienti da mondi musicali differenti e appartenenti ad altrettante tradizioni si cimentano in un «rituale» musicale dedicato all’ignoto, ai ritmi che fanno battere il cuore, alle sonorità che ci invitano a trascendere la realtà. Biglietti a questo link.

Martedì 12 Settembre – TELLKUJIRA, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica, Bologna

Ultimo appuntamento con (s)Nodi. La musica stilisticamente apolide di questo quartetto da camera “imperfetto” (con due chitarre elettriche al posto dei violini) non esita a decostruire ogni linguaggio con cui viene in contatto. Tra contemporanea, elettronica, art rock e free jazz, il loro percorso, flessibile e aperto alla contaminazione, attraversa paesaggi sonori astratti, poliritmici, industriali che durante la performance cambiano in maniera sorprendente, sfociando gradualmente in una full immersion collettiva di infinite possibilità sonore. tellKujira è un evento coprodotto da Area Sismica. I musicisti: Ambra Chiara Michelangeli viola/fx; Francesco Diodati chitarra/fx; Francesco Guerri violoncello; Stefano Calderano chitarra/fx. Prevendita attiva qua.

Mercoledì 13 Settembre – BUCK MEEK, Magazzino sul Po, Torino

Una giovinezza trascorsa a Wimberley, in Texas, suonando blues, manouche jazz e swing western nei locali di tutto lo stato. Trasferitosi a Brooklyn pubblica due EP, “Live from a Volcano” nel 2013 e due anni dopo nel 2015 “Heart Was Beat”. Contemporaneamente avviene l’incontro con Adrianne Lenker e dopo un anno di collaborazione registrano due EP “A Sides” e “B Sides”. Nel 2014 quindi, l’incontro con Max Oleartchik e James Krivchenia dà vita al progetto Big Thief. Nel 2018 pubblica l’omonimo album “Buck Meek”, un caleidoscopio di relazioni umane dove racconta della vulnerabilità delle persone, della potenza stessa della fragilità e di quelle parole non dette che confermano l’essenza, l’amore. Nella sua nuova casa, sulle montagne a nord di Los Angeles, con la stessa band con cui ha registrato “Buck Meek” e con cui ha condiviso molti chilometri in tour, registra il suo ultimo lavoro “Two Saviors”. Biglietti su Dice. Il musicista è atteso anche a Milano (12 settembre, Circolo Magnolia) e Bologna (16 settembre, Locomotiv Club).

Giovedì 14 Settembre – IAN SVENONIUS, Clan Destino, Faenza (RA)

Attivo sin dalla fine degli anni ’80 sulla scena hardcore punk di Washington, Ian è noto per essere stato il cantante di gruppi quali Nation of Ulysses, The Make-Up, Weird War e Chain & The Gang, oltre che per i progetti solisti dietro gli pseudonimi David Candy e Escape-Ism. Saranno ben sei le date del musicista, regista e scrittore nativo di Chicago nel nostro paese: oltre alla serata del Clan Destino lunedì 11 al Freakout Club di Bologna, martedì 12 ai Bagni Elsa di Fano (PU), mercoledì 13 all’Init di Roma, venerdì 15 al Black Inside di Lonate Ceppino (VA) e sabato 16 al Vallesesto di Sesto Fiorentino (FI). Ingresso libero.

Sabato 16 Settembre – JOYCUT, Teatro Auditorium Manzoni, Bologna

Una graditissima sorpresa per i fan dei JoyCut: un concerto speciale che vedrà on stage il gruppo di Potenza ma di stanza a Bologna insieme a un’orchestra di 50 elementi. La band composta da Pasquale Pezzillo, Gaël Califano, Matilde Benvenuti, Julian Zyklus, Rodrigo D’Erasmo, Vince Pastano e Giò Sada presenta versioni riarrangiate di brani dell’ultimo album “The BluWave” con l’ausilio dell’Orchestra del Teatro Comunale diretta dal Maestro Corvino. Fuochi d’artificio anche a KEXP, gustatevi l’esibizione nel video sotto! Biglietti (in esaurimento) a questo link.