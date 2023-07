L’agenda dei Live della settimana (#28, 2023)

Martedì 11 Luglio – DRY CLEANING, Piazza Castello, Sesto Al Reghena (PN)

In data unica italiana per Sexto Unplugged la grandissima band post-punk britannica che seduce anche grazie al flusso ipnotico di parole della cantante, toccando le corde più irrazionali di chi ascolta. Ad aprirli i Balans, ipnotici e non convenzionali, un sound istrionico che si insidia sotto pelle e che combina post-punk, rock lo-fi, kraut-rock e psych. Performance esperienziali, visive e sonore. Biglietti in prevendita qua.

Martedì 11 Luglio – MARC RIBOT’S CERAMIC DOG, Lupo 340, Cervia (RA)

Torna in Italia il grande chitarrista per presentare il nuovo album “Connection”, in un esplosivo trio con la sua inconfondibile miscela di free, punk, funk, sperimentale, psichedelica e post-elettronica, l’11 luglio a Lupo 340. La band è composta da Marc Ribot (Los Cubanos Postizos, John Zorn, Tom Waits), insieme a due dei migliori musicisti rappresentativi della nuova generazione della scena rock underground improvvisativa di New York e della California: Shahzad Ismaily (Will Oldham, Jolie Holland, Yoko Ono) al basso e all’elettronica e Ches Smith (Xiu Xiu, Good for Cows, Secret Chiefs) alla batteria. Ingresso Gratuito.

Giovedì 13 Luglio – IDLES + THE MURDER CAPITAL, Beky Bay, Bellaria-Igea Marina (RN)

Nei 5 anni trascorsi dal rilascio di “Brutalism”, gli Idles da Bristol hanno raggiunto ottimi traguardi, tra cui un album al numero uno, diversi tour sold out e partecipazioni come headliners a festival in giro per il mondo. L’album successivo, “Joy as an Act of Resistance”, ha ulteriormente lanciato la band nella scena musicale inglese (e non solo), spianando la strada per l’enorme successo di Ultra Mono- il loro primo album alla numero 1 nel Regno Unito. “Crawler” ha infine espanso il loro sound con brani più melodici e introspettivi. I Murder Capital sono tornati con “Gigi’s Recovery”, prodotto da John Congleton e seguito di “When I Have Fears” del 2019, che è stato incluso nelle classifiche di fine anno di diverse testate internazionali, tra cui il The Guardian raggiungendo la top 20 inglese. Prevendita disponibile su Dice.

Giovedì 13 Luglio – DANIEL NORGREN, Mole Vanvitelliana, Ancona

Daniel Norgren arriva al Festival Spilla dopo l’enorme successo ottenuto per la collaborazione al film di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch “Le Otto Montagne”, interpretato da Alessandro Borghi e Luca Marinelli è caratterizzato da una colonna sonora struggente che vede nel brano “As Long As We Last” tratta da “Alabursy” del 2015 il tema portante. Il classe 1983 fa il suo debutto sulla scena musicale nel 2007 con “Kerosene Dreams”; nel 2010 viene pubblicato “Horrifying Deatheating Bloodspider” con cui riceve la nomination a cantante e compositore svedese dell’anno. A ottobre 2015 esce “The Green Stone”, un disco molto personale che evoca le immagini familiari di Norgen: la sua casa, le persone che ama e gli affetti di cui sente la mancanza. Nel 2019 esce infine “Wooh Dang” e Onda Rock lo descrive così: ”Questo album è il perfetto esempio di album ispirato dalla liturgia poetica di Bob Dylan, dalla rabbia sorda di Neil Young e dal nostalgico rock-blues alla Black Keys.” Prevendite a questo link.

Venerdì 14 Luglio – APHEX TWIN, Castello Scaligero, Villafranca (VR)

Figura emblematica e allo stesso tempo avvolta nel mistero, con inimitabile abilità Aphex Twin ha reso la sua stessa immagine un’opera artistica, esponendosi e nascondendosi allo stesso tempo dietro a un ghigno iconico, creando un universo mitologico, sterminato e affascinante, di enigmi e leggende metropolitane. E poi c’è il mezzo che più lo glorifica nella sua forma più eloquente: la musica. Un’intera produzione artistica composta di classici techno, breakbeat, acid, ambient, minimalismo, pop, industrial, drum and bass: solo alcuni degli elementi che, a volte nello stesso lavoro, vanno a creare una proposta assolutamente rivoluzionaria e sempre personalissima e di impatto, che abbraccia l’intera storia della musica elettronica riuscendo a parlare con la stessa forza a diverse generazioni, e ai pubblici più diversi. A cinque anni di distanza dalla sua ultima apparizione al C2C 2018, Aphex Twin torna in Italia per quello che si preannuncia essere un nuovo, memorabile, live in una location magica. Biglietti a questo link.

Venerdì 14 Luglio – STING, Auditorium Parco della Musica, Roma

Il My Songs è uno spettacolo dinamico e divertente che si concentra sulle canzoni più amate scritte dall’artista durante la sua prolifica carriera come solista e frontman dei Police, costellata di successi e premi tra cui 17 Grammy Awards. Dopo il sold out delle sei serate al London Palladium, “My Songs” è stato definito “una masterclass” dal Times; “Sting rimane un interprete innegabilmente abile con un catalogo d’oro“. Un viaggio musicale che comprende successi come “Every Breath You Take”, “Roxanne” e “Demolition Man”, il concerto è stato descritto come “una rara delizia” dal The Telegraph e Sting è stato elogiato come “quasi impareggiabile” dal The Guardian con una “sublime alchimia pop“. Durante il tour, Sting suonerà come sempre accompagnato dalla sua band. Biglietti a questo link.

Sabato 15 Luglio – ARCTIC MONKEYS + THE HIVES, Ippodromo Snai, Milano

Milano, 5 dicembre 2022 – Finalmente il momento è arrivato: la band di Sheffield torna in Italia per due date evento a Milano sabato 15 luglio 2023 per I-Days Milano Coca-Cola (Ippodromo SNAI La Maura) e a Roma domenica 16 luglio 2023 per Rock in Roma (Ippodromo delle Capannelle). Gli Arctic Monkeys sono reduci dalla pubblicazione di “The Car”, il loro settimo album in studio. Con 10 nuove tracce scritte da Alex Turner, “The Car” è stato prodotto da James Ford e registrato tra il monastero Butley Priory di Suffolk, i RAK Studios di Londra e La Frette di Parigi. Sul palco prima degli Arctic Monkeys gli Hives, l’esplosiva band svedese nata nel 1993 e con cinque album all’attivo. Opening act della serata sarà invece Willie J Healey, cantautore giovane promessa della musica made in UK. Biglietti a questo link.