I Bar Italia nel nostro paese per quattro date

Il trio londinese Bar Italia, fresco dell’uscita per la Matador del suo terzo studio LP Tracey Denim, pubblicato lo scorso maggio, ha appena annunciato il suo passaggio nella nostra penisola nel prossimo autunno. La band formata da Nina Cristante, nata a Roma e stabilitasi a Londra, da Jezmi Tarik Fehmi e da Sam Fenton sarà in Italia per quattro imperdibili appuntamenti, al Monk di Roma il 28/09, al Covo di Bologna il 29/09, allo Spazio 211 di Torino il 30/09 e al Biko di Milano l’01/10.

I Bar Italia hanno di recente preso parte al Primavera Sound Festival. Il loro sound lo-fi che flirta con lo shoegaze e persino col trip-hop ha già affascinato una larga parte della critica e del pubblico e Tracey Denim, in soli ventidue minuti distribuiti in tredici tracce, mostra tutto il loro talento e molte delle loro possibilità sonore e del loro coraggio di esplorare diversi generi e atmosfere.