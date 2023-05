“Memory Dust”, nuovo ep per gli Spoon

In uscita digitale il 13 giugno su Matador, “Memory Dust” contiene tre nuove registrazioni degli Spoon: le canzoni originali “Sugar Babies” e “Silver Girl”, più una cover di “She’s Fine, She’s Mine” di Bo Diddley.

Non si tratta di b-sides: le registrazioni sono iniziate durante le sessioni per l’album degli Spoon, nominato ai Grammy, “Lucifer on the Sofa”, ma sono rimaste incompiute. Dopo l’uscita del disco e alla fine di un anno di intense tournée, la band è tornata a questi schizzi con rinnovata energia e nuove prospettive. I brani completati mantengono un tocco del carattere di “Lucifer…” – musica rock ‘n roll, suonata in tempo reale – ma si estendono in modo ipnotico. “Sugar Babies” pare utilizzare un campionamento della batteria di “The Bed’s To Big Without You” dei Police.

A giugno gli Spoon verranno qui in Europa per alcune date di supporto ai Black Keys nel Regno Unito, in Francia e in Germania. In agosto, la band si unirà ai Weezer negli Stati Uniti per una serie di concerti sulla costa occidentale.

“Lucifer on the Sofa” è stato il decimo album degli Spoon e il loro disco di rock and roll più puro. Prodotto in Texas, è la prima serie di canzoni che il quintetto ha registrato nella sua città natale, Austin, in più di dieci anni. L’album ha conquistato molte delle classifiche di fine anno del 2022 e ha riportato la band al numero 1 della classifica AAA di Billboard per la prima volta in cinque anni.

Photo Credit Pooneh Ghana (autorizzata da ufficio stampa Spin-Go!)