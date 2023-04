L’agenda dei Live della settimana (#14, 2023)

“The Putan Club is not only listened to: you have to frequent it.” (Mondo Sonoro, Espana)

Aprile è tutto del Putan Club: a questo link una panoramica sulle date.

Stato Sociale live al Monk di Roma e Meg al Mercato Nuovo di Taranto, entrambi sabato 8 Aprile.

Giovedì 6 Aprile – /HANDLOGIC, Circolo Arci Bellezza, Milano

Progetto experimental pop nato a Firenze nel 2016. Sin dall’EP di esordio, la band si fa un nome nell’underground nazionale grazie alla vittoria del Rock Contest Controradio e un’incessante attività live in tutta Italia. Nel 2019 vincono il premio MusicaDabere e successivamente esce il primo album “Nobodypanic” (Woodworm), che viene accolto all’unanimità dalla critica specializzata e porta la band in Germania, Svizzera, Repubblica Ceca e Stati Uniti. La pausa dalle scene porta alla necessità di passare alla scrittura in italiano e una conseguente virata verso una radicalizzazione della forma canzone e dei contrasti sonori. Nella primavera del 2023 uscirà il nuovo disco per Pioggia Rossa Dischi, anticipato da sei concerti esclusivi, tra cui l’apertura ai Verdena al Palazzo dello Sport di Roma. Biglietti su Dice.

Venerdì 7 Aprile – STEVE VAI, Teatro Dal Verme, Milano

Il tour di Steve Vai prenderà il via da Lisbona il 24 marzo e si snoderà attraverso Spagna, Italia, Germania, Ungheria, Croazia, Slovacchia, Serbia, Bulgaria, Turchia, Grecia, Romania, Repubblica Ceca, Polonia, Lettonia ed Estonia prima di concludersi ad Helsinki il 7 maggio. Lo scorso 27 gennaio 2023 l’artista ha pubblicato “Vai / Gash”, album che ha tenuto nel cassetto per più di tre decenni. «Vai / Gash è stato scritto e registrato come una sorta di flusso di coscienza nel 1991, nell’arco di circa due settimane, come risposta al mio desiderio di avere un particolare tipo di musica da ascoltare mentre guidavo la mia Harley Davidson con i miei amici. Uno di loro era John “Gash” Sombrotto, la voce potente che potete ascoltare su questo disco. Ricorda un certo tipo di musica rock che mi piaceva da adolescente negli anni ’70». Finora dall’album sono state estratte “She Saved My Life Tonight”, “In The Wind” e “Busted”. Biglietti qua.

Sabato 8 Aprile – THE SERFS, Splinter Club, Parma

Emersi come un missile da un silo nascosto nel sud-ovest dell’Ohio, The Serfs sono deliberatamente eterei e accidentalmente una gang che fa inni industrial da dance-floor: musicisti perturbati e in trance la cui ideologia musicale sembra essere una manifestazione causale della situazione che li circonda. Ipnotiche melodie sintetizzate si mixano a percussioni ribollenti e ruvide di ogni tonalità metallica, con parole e voci eremitiche che dettano imprese desolate. Come i loro predecessori Devo, The Serfs si mettono di traverso rispetto all’arte che li circonda e ne vanno fieri. Opener Astio, post punk da Trento. Contributo alla serata 5 Euro.

Domenica 9 Aprile – THE STOMPING RIFFRAFFS + THE LINGS, Colorificio Kroen, Verona

Dopo 3 anni di assenza forzata ritorna la festa + R’n’R di Pasqua, il “Resurrection Party”, che per il suo terzo atto cala l’asso con il concerto in esclusiva e prima volta italiana dei The Stompin’ RiffRaffs, super Band R’n’R/Garage Giapponese della scuderia Wild Record. A dar loro man forte ci saranno da Torino Surfoniani con il loro mix di suoni surf/instrumental/R’n’R esplosivo e da Mantova The Lings, giovane band promettente che sforna pezzi Power-pop come se piovesse (Slack! Records). Se non bastasse ben 4 DJ in consolle a fare girare i dischi, dal rock’n’roll al northern soul, dall’aperitivo a mattina; e inoltre cibo, drinks, birrette, Vespe e Lambrette in quantità per fare una festa rumorosa, grossa ed eclatante come una resurrezione! Ingresso 10 Euro con tessera AICS.

Domenica 9 Aprile – PUNKREAS + MARRANO, Vidia Club, Cesena

La Pasqua Rock al Vidia si accende con i Punkreas, sul palco per presentare il nuovissimo album “Deja Vù”, apertura affidata ai riminesi Marrano che presentano “Carne Ossa”, il loro terzo album in studio, uscito il 17 febbraio 2023 per ADA Music Italy. A seguire all-stars dj-set, prevendite disponibili su Dice.

Domenica 9 Aprile – DIAFRAMMA + OVO, Altroquando, Treviso

Go Down Records e Trivel presentano l’imperdibile ritrovo ad alto voltaggio di #pasquetta…Maximum Festival 2023…e quest’anno si fa in 3! Sabato 8 Aprile: Messa – Stormo – The Brokendolls – The Frog – Minatox 69; Domenica 9 Aprile: Diaframma – OvO – Body Void – Giöbia – ALiX – The Sade – One Horse Band; Lunedì 10 Aprile: OJM – Aptera – Ponte del Diavolo – Underdogs – Joe Shamano Electro Trip – Fernandhell – Malota – Frana – Krifi Wag – Veuve. DJs Henry | Baldez | Lele Fear. ALTROQUANDO via Corniani 32 – Zero Branco (TV). L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo, grazie alle tensostrutture presenti. Per ogni serata l’ingresso è di 15 euro; abbonamento 3 giorni 40 euro [compreso il tesseramento ed LP in omaggio].