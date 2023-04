Alla scoperta di Gemini Blue attraverso 7 elementi naturali

“Players Will Play, Lovers Will Play”, uscito il 21 aprile 2023 raccoglie l’anima sperimentale di Gemini Blue, una fotografia del loro percorso musicale dove la contrapposizione di suoni sintetici ed acustici porta il duo ad abbracciare diversi stili musicali, in una produzione decisamente contemporanea.

Anticipato dai singoli “Alternatives”, “Bullshit Song” e “Demons Of The City”, è un viaggio sperimentale tra blues, psych-rock e ritmi africani. un distillato di influenze ed approdi, figlio di un ricercato lavoro di studio accanto a Paolo Blodio Fappani, in cui il sentimento del ‘blue’ ed una visione spirituale, mistica ed introspettiva flirtano con suoni e timbri che sono un ponte tra tradizione e futuro.

L’artwork del disco è il secondo capitolo della collaborazione tra Gemini Blue ed il Collettivo KNUP!, in un comune approccio ‘politico’ ma non ‘ideologico’ alla creazione artistica.

Duo originario del lago di Garda, i Gemini Blue nascono nell’estate 2020 da Osasmuede Aigbe e Giacomo Sansoni. Le radici musicali del progetto affondano nell’ampia palude del blues, da Junior Kimbrough agli All Them Witches passando per The Black Keys, fino ad abbracciare sonorità funk, psichedeliche, hip hop ed etnico tribali della scena musicale subsahariana, in un mix in cui le ambientazioni mistiche e introspettive, l’improvvisazione e l’estro strumentale sono al servizio di una produzione song oriented. Jack e Oz ci hanno raccontato le loro ispirazioni in maniera molto inedita, attraverso 7 elementi naturali che hanno plasmato l’immaginario di Gemini Blue.

Luna crescente (Oz)

Avete mai osservato quella sottile falce d’avorio che dirompente ara il cielo di tenebre mentre tutto intorno a voi è silenzio e odore di muschio? È solo l’inizio di una fase e ancora molta oscurità compone le nostre notti, ma quella falce è una promessa e fra il gentile vociare delle foglie e l’ansimo del vento rinasce la nostra speranza. Così ci ritroviamo con la fronte umida e il petto palpitante, cresciamo con lei, a dismisura.

Temporale (Oz)

In città percepisci prima l’odore pungente di asfalto umidificato e vedi svolazzare qua e là della plastica leggera e vuota, senti il boato solo quando il cumulonembo è sopra di te, i palazzi sono complici di questa imboscata. Battesimo inaspettato. In campagna vedi prima i moscerini e le mosche librarsi in gruppo, poi gli uccelli volare impazziti in cerca di riparo, gli alberi iniziano a cantare ma è più un ululato macabro, il cielo diventa verde se è l’imbrunire e il monte ti avverte dell’incombente rovescio. Tutto intorno è terrore e tutto intorno è rito, ma tutto è pace

Neve (Oz)

Non hai mai sentito un silenzio del genere.

Quando scende le prime volte è gioia e i bambini escono a giocare.

Pochi si addentrano nel bosco con la neve, dopo che ormai da giorni ha coperto di nuovo le primule.

Laggiù trovi le risonanze della tua immaginazione, quando la notte giunge di nuovo persino la tua cassa toracica risuona in quegli istanti fuori dal tempo. Come ho detto non hai mai sentito un silenzio del genere.

Scagna del diaol (Gemini Blue)

La valle del paese dal quale veniamo si stringe man mano che si risale il fiume fino a diventare una forra molto stretta, li i fianchi dei due monti che si incontrano prendono delle pieghe violente e la roccia bruna che compone le pareti da vita ad una costruzione naturale gigantesca che ricorda una sedia mastodontica. Da sempre i vecchi e le mamme del paese quando i bambini non fanno i bravi li minacciano:” ada che te porte ala scagna del diaol” .

La forra è crollata un paio di anni fa, le pareti sono collassate su se stesse generando un boato che è stato udito a molti chilometri di distanza. La sedia del diavolo ora non c’è più, è tornata nell’abisso.

Effetto Fata Morgana (Jack)

Effetto ottico particolare che fin da bambino mi ha affascinato, pensavo di essere solo io a vederlo, e una volta scoperto che così non era sono pure rimasto stupito dal magico nome dato a questo effetto.

Alba (Jack)

La lunga attesa di quei veloci attimi di stupore che dan confusione al proprio senso del tempo.

Cigni (Jack)

Animali belli e misteriosi che abitano il nostro lago di Garda. Sono in grado di innamorarsi per sempre e creare profondi legami di coppia.