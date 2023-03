La paura va via con Nada: le date del tour

Continua il tour teatrale di Nada, con nuove date in Italia e all’estero per presentare il bellissimo ultimo album “La paura va via da sé se i pensieri brillano” uscito lo scorso 7 ottobre per La Tempesta – Santeria/Audioglobe e di cui si è parlato troppo poco.

Ad accompagnare sul palco la cantautrice, tra i classici del suo sterminato repertorio e i brani più recenti, ci saranno Andrea Mucciarelli alla chitarra, Francesco Chimenti al basso, Franco Pratesi alle tastiere e Luca Cherubini Celli alla batteria, mentre in occasione dei concerti ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo e al Sodra Teatren di Stoccolma Nada si esibirà accompagnata soltanto dalla chitarra di Andrea Mucciarelli in un set acustico.

09 marzo – Città di Castello (PG) – Teatro degli illuminati

10 marzo – Trieste – Teatro Miela

11 marzo – Cassola, Bassano Del Grappa (VI) – Auditorium Vivaldi per “Le Notti del Bandito”

24 marzo – Palermo – Cantieri Culturali alla Zisa – (set acustico)

13 aprile – Narni (TR) – Teatro Manini

16 aprile – Stoccoloma – Södra Teatren (set acustico)

“La paura va via da sé se i pensieri brillano” è composto da dieci brani, profondi ed essenziali, interamente scritti e composti da Nada e che descrivono la continua evoluzione stilistica di quest’artista senza compromessi e senza tempo. Produce John Parish (che non ha bisogno di presentazioni) come per i precedenti “È un momento difficile tesoro” (2019) e “Tutto l’amore che mi manca” (2004).

Dal disco sono stati estratti tre singoli e video: “In mezzo al Mare”, uscito a maggio 2022, “Chi non ha”, rilasciato il successivo 30 settembre e “L’oscurità” pubblicato il 25 gennaio 2023.

foto di Simone Cecchetti (autorizzate per la stampa da Uff. Stampa Big Time)