Cover Marzo 2023: Debby Friday

All’attivo conta soltanto due EP, ma quello di Debby Friday sembra proprio un nome su cui scommettere per il prossimo futuro. L’artista nata in Nigeria e cresciuta all’interno della scena elettronica canadese farà uscire a fine marzo il suo disco d’esordio “GOOD LUCK” – e per quello che abbiamo sentito finora, vale la nostra cover del mese.

Se infatti “BITCHPUNK” (2018) e “DEATH DRIVE” (2019) avevano fatto intravedere cose davvero interessanti, è con i tre estratti dal primo LP che le sensazioni sembrano trasformarsi in certezza: forgiati da un irresistibile mix di suoni rave, rap e r’n’b, “SO HARD TO TELL”, “I GOT IT (FEAT. UÑAS)” e “HOT LOVE” prenotano già da ora un posto nelle playlist di fine anno.

“GOOD LUCK” esce il 24 marzo per Sub Pop. Qui sotto potete ascoltare i tre singoli usciti finora.