Aphex Twin, data unica a Villafranca di Verona

Ogni suo ritorno in Italia è un evento da non perdere. Tra le figure più importanti e influenti per la musica elettronica degli ultimi trent’anni e più, Aphex Twin torna in Italia, al Castello Scaligero di Villafranca di Verona, il 14 luglio 2023, a cinque anni di distanza dalla sua ultima, indimenticabile apparizione al C2C del 2018, per quello che si preannuncia essere un nuovo, memorabile, live organizzato da DNA concerti

in collaborazione con Eventi Verona.

Nonostante negli anni abbia diluito le sue apparizioni e reso ancora più misteriosa e sfuggente la propria presenza, ogni sua nuova mossa non manca di scatenare l’immediato interesse del pubblico e della critica di tutto il mondo, come per nessun’altra figura a lui assimilabile, sempre che ce ne siano.

La sua ultima memorabile performance torinese del 2018, davanti a diecimila persone, è entrata nel mito superando anche le sue precedenti, rare, venute in terra italiana: un set audio-visivo totalizzante ancora ben impresso nella mente dei presenti.