La Top 7 della settimana (#8, 2023)

7. I Suede omaggiano Patti Smith

Ospiti di Piano Room, un programma di BBC Radio 2 in cui gli artisti si esibiscono insieme alla BBC Concert Orchestra, Brett Anderson e soci hanno realizzato una gran bella cover di “Because the Night”, il classico che Patti Smith scrisse insieme a Bruce Springsteen. Il format, inoltre, prevede che gli artisti scelgano due canzoni dal proprio repertorio oltre alla cover: “The Only Way I Can Love You” e “She’s in Fashion” hanno completato la scaletta dell’esibizione.

6. SZA e la cover di “Bag Lady” di Erykah Badu

In questa settimana, SZA ha finalmente avviato il tour a supporto di “SOS”, la sua ultima fatica discografica. In Ohio, le nuove canzoni di SZA hanno debuttato dal vivo, ma c’è stato spazio anche per una cover di “Bag Lady” di Erykah Badu. Qui un breve video dell’esibizione.

SZA covers Erykah Badu’s “Bag Lady” as she kicks off the SOS tour in Columbus, OH. @sza pic.twitter.com/hQJK6zYLHq — Rap Alert (@rapalert6) February 22, 2023

5. Un po’ di singoli interessanti

Cronologicamente, l’ultimo è stato quello di Kali Uchis. Intitolato “Moonlight”, il brano anticipa l’uscita di “Red Moon in Venus”, che, tra l’altro, non dovrebbe essere l’unico disco in arrivo nel 2023, stando alle promesse fatte via Twitter. Susanne Sundfør, invece, ci ha regalato “alyosha” giovedì: attendendo “Blómi”, le premesse sembrano essere molto positive. È stata anche la settimana dei National, tornati con “New Order T-Shirt”, di “Capital Karma” dei Manchester Orchestra e di “Done (Let’s Get It)” di Yaeji. Non ci si è annoiati.

4. Morrissey torna?

Sul suo sito web, Moz ci ha detto di aver registrato in Francia un nuovo album intitolato “Without Music the World Dies”. Curiosamente, gli screzi con la Capitol Records non sono finiti, anzi: dopo aver accusato la label di volerlo sabotare, Morrissey ha precisato che il contratto con la stessa è stato rescisso, mettendosi ufficialmente alla ricerca di nuove etichette o investitori privati per la pubblicazione di questo lavoro.

3. Non solo singoli

È venerdì e ci sono un po’ di nuovi dischi per il tragitto casa-lavoro: Gorillaz, Shame, Algiers, U.S. Girls e Gracie Abrams, per esempio.

2. “David Bowie Is” diventa permanente

Il Victoria & Albert Museum di Londra ha acquistato i pezzi (circa 80mila) della mostra dedicata al Duca Bianco. L’esposizione ha spesso cambiato luogo dal 2013, passando anche dall’Italia, ma dal 2025 rimarrà esposta presso il Parco Olimpico di Stratford.

1. Nuovo materiale da “Random Access Memories”

I Daft Punk, che due anni fa annunciavano la conclusione del progetto, ci danno una bella notizia: per celebrare il decimo anniversario di “Random Access Memories”, il loro ultimo disco in studio, una nuova edizione con nove brani aggiuntivi fra demo e outtake verrà pubblicata a maggio, per un totale di oltre mezz’ora di musica inedita in più.