“for a moment”, Karin Ann e la lotta per i diritti LGBTQ+ in Polonia

Karin Ann, assurta agli onori della cronaca per aver espresso sostegno alla comunità LGBTQ+ e alle minoranze in diretta sulla tv di stato polacca TVP2, ha smosso una serie di atti dimostrativi illustri nella controversa Polonia. La celebre ex Spice Girl Melanie C ha annullato il suo concerto di Capodanno, mentre i Black Eyed Peas, si sono esibiti a Capodanno esibendo sul palco colori arcobaleni. I simile è stata Karin Ann.

“Sono passi importanti per la pace, l’uguaglianza e l’armonia nell’Est Europa“, afferma Karin Ann, cantante slovacca pronta a lanciare il suo nuovo singolo, idolo della Generazione Z nell’Est Europa, promotrice dei diritti umani e LGBTQ+, scelta da Spotify per il campagna internazionale Equal Global come testimonial LGBTQ+ e Human Rights e per le sue canzoni contro i regimi reazionari. “Quello che sta accadendo in Polonia è inquietante. Ecco perché sono felice che altri si siano uniti alla mia voce, insieme abbiamo la possibilità di cambiare le cose“, conclude Karin.

Il 27 gennaio è uscito il suo nuovo brano “for a moment”, insieme a un nuovo visualiser video, con cui spera di amplificare ulteriormente il suo messaggio di uguaglianza.

Watch the video: