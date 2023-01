“Late Developers” è il nuovo album dei Belle and Sebastian

Esce oggi Late Developers, il nuovo album dei Belle and Sebastian, a un anno di distanza dal precedente A Bit of Previous. Ad anticiparne l’uscita era stato il singolo “I Don’t Know What You See in Me” giusto pochi giorni fa. Il pop onirico e poetico della band scozzese continua a muoversi su binari originali e appassionanti e a riscuotere sempre un’accoglienza calorosa da parte del pubblico e dei critici.

Little Developers, che è pubblicato dalla Matador, è il 12º LP studio del gruppo, che soltanto nel maggio scorso aveva dato alle stampe il precedente lavoro. Il singolo uscito qualche giorno fa porta l’inconfondibile firma della band con il suo pop-rock “griffato” ’90s così ipnotico e infuocato ed è accompagnato da un videoclip. Il disco contiene 12 tracce per 48 minuti di musica.