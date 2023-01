L’Agenda dei Live della settimana (#2,2023)

Ripartiamo con l’agenda dei concerti (già ricca e interessante). Come nella stessa settimana del 2022 il James Taylor Quartet offrirà quattro spettacoli, tra venerdì e sabato, al Blue Note di Milano.

Martedì 10 Gennaio – LUCINDA WILLIAMS, Teatro Lirico Giorgio Gaber, Milano

Con alle spalle oltre quarant’anni di carriera, quattordici album un studio, tre Grammy Awards e un’integrità artistica che non accetta compromessi, Lucinda Williams non mostra segni di voler rallentare. Il suo album del 2020 “Good Souls Better Angels” è il suo lavoro più audace e viscerale in assoluto, con Rolling Stone che lo ha definito «il suo miglior LP da “Car Wheels On A Gravel Road” del 1998». «È la chiusura di un cerchio», dice la stessa Williams in merito al suo ultimo album. L’artista originaria della Louisiana è tornata alle sue grintosissime origini blues, dalle quali è partita alla fine degli anni ’70, con il produttore Ray Kennedy e la formazione che la accompagna da anni sui palchi di tutto il mondo. In apertura L.A. Edwards, inizio concerti alle h 20.45. Poltronissima: € 50,00 + prev.; Poltrona: € 45,00 + prev.; Galleria: € 32,00 + prev.; Visibilità limitata: € 26,00 + prev.

Giovedì 12 Gennaio – STEVE WYNN, Druso, Bergamo

Il leader dei Dream Syndicate vi aspetta per ripercorrere le tappe della sua straordinaria carriera che vanta più di 300 canzoni registrate e oltre 2000 concerti in 25 differenti paesi. Le sue canzoni sono state riprese da grandissimi artisti come R.E.M., Concrete Blonde, Yo La Tengo. “One of rock’s true heroes of the underground.” – Philadelphia Weekly Biglietti a questo link. Il tour di Steve Wynn prosegue venerdì 13 Gennaio al Folk Club di Torino, sabato 14 al Raindogs di Savona, lunedì 16 all’Arci Bellezza di Milano e martedì 17 al Teatro Basilica di Roma.

Venerdì 13 Gennaio – JENNIFER GENTLE, Monk, Roma

I Jennifer Gentle sono forse una delle più bizzarre rock bands italiane di sempre, tanto da divenire nel 2004 il primo gruppo tricolore a essere messo sotto contratto dalla Sub Pop. Negli anni hanno collezionato una lunga quanto eterogenea lista di fans, da Graham Coxon ai Mars Volta, che li resi una delle formazioni indie italiane più conosciute all’estero. Nel 2019 esce per Tempesta Dischi il settimo LP della band capitanata da Marco Fasolo, intitolato semplicemente “Jennifer Gentle” e composto da 17 brani per sessanta minuti di musica; Fasolo, dopo le collaborazioni con Verdena e Bud Spencer Blues Explosion, ha prodotto e suonato nell’album d’esordio degli I Hate My Village. In apertura Bernardo Levi (La Barberia Records). Biglietti su Dice.

Venerdì 13 Gennaio – WHITEMARY, Locomotiv Club, Bologna

Whitemary, al secolo Biancamaria Scoccia, è abruzzese ma romana d’adozione ormai da qualche anno. Fa parte di “Poche”, il collettivo tutto al femminile fondato da Elasi e Plastica, uno spazio aperto e libero per fare incontrare le artiste e producer che popolano la scena elettronica italiana. Venerdì 10 giugno 2022 è uscito per 42 Records il primo disco “Radio Whitemary”, un concentrato di bassi pulsanti, sintetizzatori analogici e cassa in quattro. Biglietti su Dice, incluso ingresso all’after “10 anni di Tropical Clash”.

Venerdì 13 Gennaio – BEE BEE SEA + TV FUZZ, Covo Club, Bologna

Dopo oltre 300 concerti dall’uscita del fortunato “Sonic Boomerang”, i Bee Bee Sea hanno rilasciato “Day Ripper”, terzo album pubblicato da Wild Honey Records. Wilson Wilson alla chitarra e alla voce, Giacomo Parisio al basso e Andrea Onofrio alla batteria si sono conosciuti usciti dal liceo e legato grazie alla musica. “When there’s no good shit around you better form a band“ recita il loro motto – e così hanno fatto. Scritto tra 2018 e 2019, “Day Ripper” nasce improvvisando, sperimentando con i pedali o seguendo i riff nelle loro teste ed è riuscito ad arrivare persino alle orecchie di Iggy Pop, che l’ha reso una presenza stabile del suo programma settimanale sulla BBC. In apertura: TV FUZZ, nascono nella primavera 2018 come progetto solista di Andrea Crispy Smiths. Hanno raccolto paragoni dalla stampa specializzata con Wild Nothing e DIIV, per le influenze Jangle pop e chill wave di cui vive la loro musica. Il 7 Ottobre 2022 è uscito “True Stars”, con Andrea ci sono Bratti al basso, Gianluca big alla batteria e Irene al synth. Prevendite su Dice.

Sabato 14 Gennaio – GAVIN BRYARS TRIO, Centro Pecci, Prato

Un evento speciale all’interno delle sale del Centro Pecci, che avrà come protagonista Gavin Bryars. Bryars (Goole, 1943), oltre a essere uno degli esponenti più importanti della musica di ricerca emersa tra gli anni Sessanta e Settanta, è anche autore della partitura polifonica che dà vita all’imponente installazione sonora fulcro di Hagoromo, la mostra personale di Massimo Bartolini al Centro Pecci. Agganciandosi alla struttura adibita a ospitare il sistema di illuminazione, Bartolini ha costruito una parete continua di tubi innocenti che si snoda attraverso sette delle dieci stanze del nucleo originale dello spazio espositivo pratese, trasformandola in uno strumento musicale in cui i tubi diventano delle canne d’organo. L’evento prevede due concerti, uno alle 19.00 e uno alle 21.00 con delle variazioni di repertorio, eseguiti da Alexandra Tchernakova, Yuri Bryars e Gavin Bryars. Biglietti disponibili a questo link.

Domenica 15 Gennaio – MONDE UFO + MARMELLATA, Nof Club, Firenze

Pochi anni fa, in un scantinato del centro di Los Angeles, Ray Monde iniziò a scrivere canzoni su un vecchio organo da chiesa Yamaha per un progetto che alla fine sarebbe diventato Monde UFO. Utilizzando l’organo per il basso, tastiere e una drum machine, iniziò a produrre alcuni demo su un registratore a cassette a quattro tracce aggiungendo solo voce e chitarra, divertendosi nella creazione di suoni inquietanti e ottimisti da vero one man band. Col tempo Ray andò a vivere con l’artista visual Kris Chau, passando le giornate a casa ad ascoltare esclusivamente jazz, ambient e musica new age. E’ in quel momento che a Ray viene in mente di inserire a fuoco lento Chau nel suo progetto musicale, immaginando qualcosa che potesse suonare come Don Cherry che improvvisa con gli Yo La Tengo. Incorporando Kris come non-musicista, si creava un’ulteriore enfasi sulla semplicità dei brani e un’innocenza simile ai dischi dei Beat Happening. Nel giugno 2019 il duo ha iniziato a suonare dal vivo nei luoghi più strani di tutta Los Angeles: dalle lounge area degli Hotel ai negozi di Surf, passando per uno studio di animazione di storie su civiltà aliene. Il loro primo LP “7171” è uscito nell’ottobre 2021, mixato da Kevin Smith, tecnico del suono degli Strokes. Oltre ad aver appena fatto uscire in digitale un EP di cover dei Fugazi, a breve pubblicheranno un nuovo album sull’etichetta fiorentina Quindi Records. A loro supporto i Marmellata, collettivo nato dall’esigenza di trovare uno spazio di espressione e di condivisione di strumenti tramite l’improvvisazione. Il gruppo riunisce compositori elettronici, musicisti acustici ed artisti visivi provenienti da diversi collettivi fiorentini con l’intento di integrare le esperienze di chi, nello spirito dell’improvvisazione e della condivisione, decida di apportare nuovi elementi creativi. Ingresso Libero.

Domenica 15 Gennaio – SETTI, Jutacafé, Modena

Per le Sunday Lovers di Barberia va in scena Nicola Setti, cantautore tra i nostri favoriti. Inizio h 18.30, con hits e tante sorprese. Martedí 17 Gennaio si esibisce a Vicenza al Groove Zuliano.

Foto in Home di Lucinda Williams di Danny Clinch

Foto di Monde UFO dal sito www.inherentbummer.com