Il ritorno dei Quasi passa per la Sub Pop

Indossate le cinture di sicurezza e godetevi il viaggio psichedelico attraverso gli algoritmi nel video ufficiale di “Doomscrollers”, diretto da B.A. Miale. Il brano è tratto da “Breaking the Balls of History”, il ritorno discografico dei Quasi previsto per il 10 Febbraio 2023, a dieci anni da “Mole City”.

Si tratta del decimo album per il duo formato a Portland da Sam Coomes (Heatmiser, Jon Spencer) con l’ex-moglie Janet Weiss (Sleater Kinney) nel 1993. Con il tempo sono diventati delle icone della scena del Pacifico nord-occidentale, pubblicando per etichette di culto come Touch And Go, Up e Kill Rock Stars e giungere oggi con “Breaking The Balls Of History” nella famiglia Sub Pop. Le anticipazioni “Queen Of Years” e “Nowheresville” promettono una formula indie-rock organica e gustosa, sì sperimentale ma anche catchy al punto giusto.

Le dodici canzoni sono state prodotte dai Quasi e da John Goodmanson presso i Rob Lang Studios di Seattle e masterizzate da Bill Skibbe al Third Man Mastering.

Questa la tracklist:

Last Long Laugh Back in Your Tree Queen of Ears Gravity Shitty Is Pretty Riots & Jokes Breaking the Balls of History Doomscrollers Inbetweenness Nowheresville Rotten Wrock The Losers Win



Foto dei Quasi di John Clark