Guarda il live dei The Smile per NPR

Dopo un grande 2022 che li ha visti dare alle stampe l’ottimo esordio A Light for Attracting Attention, celebrato da pubblico e critica, cui è seguito un tour molto apprezzato che ha attraversato Europa e USA e proprio in questi ultimi sta continuando, tour che ha toccato anche l’Italia con ben cinque date, nel quale la band ha anche eseguito diversi inediti e di cui il disco appena uscito Live in Montreux è vivida testimonianza (e del quale sono presenti su YouTube diversi video caricati nel canale ufficiale del gruppo), i The Smile di Thom Yorke, Jonny Greenwood (Radiohead) e Tom Skinner (Sons of Kemet) si sono esibiti per il noto format di NPR “Tiny Desk Concert” dando vita a una performance davvero brillante. Al loro fianco nei primi due dei tre pezzi eseguiti anche il sassofonista Robert Stillman, che apre abitualmente i loro show.

A essere eseguiti dal trio – per l’occasione, come detto, un quartetto nei primi due brani – sono stati l’eterea “Pana-vision”, la poetica e ipnotica “The Smoke”, due dei momenti più alti di A Light for Attracting Attention, e infine l’incubo magmatico e asfissiante di “Skrting on a Surface”, che chiude il debut album del gruppo e che era stato per lungo tempo un work in progress per i Radiohead. La precisione e la passione con le quali i brani vengono interpretati e vissuti dai membri del progetto dimostrano quanto i The Smile non siano un “capriccio” temporaneo dei suoi componenti ma un edificio già ampiamente costruito e destinato a durare, e di ciò non possiamo che essere estremamente contenti.