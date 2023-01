Gli Idles in Romagna: è la prima conferma del Fake Fest

RADAR Concerti presenta la prima edizione di FAKE FEST, il nuovo boutique festival dedicato alla scena alternativa mondiale il 13 luglio 2023, tra concerti e dj set sulle spiagge di Bellaria Igea Marina (Rimini), per riunire i migliori artisti indipendenti che dominano nel panorama internazionale.



Il primo Headliner annunciato sono gli IDLES: dopo il grande successo del tour dello scorso anno, tornano in Italia al FAKE FEST per un’imperdibile data.

La location scelta per il festival sulla riviera romagnola è il Beky Bay, a Bellaria Igea Marina, sulla riviera romagnola: un’arena unica nel suo genere, uno spazio di oltre 3500mq che al tramonto si trasforma in un suggestivo teatro a cielo aperto, con un imponente palco che si affaccia direttamente sul mare.



I biglietti per il FAKE FEST con il concerto degli IDLES sono disponibili solo sulla piattaforma di ticketing e discovery DICE.



Nei 5 anni trascorsi dal rilascio di “Brutalism”, gli IDLES hanno collezionato traguardi eccezionali: un album alla numero uno in classifica, molteplici tour sold out e partecipazioni come headliners ai più importanti festival internazionali. Il secondo disco, “Joy as an Act of Resistance”, ha ulteriormente solidificato il nome della band nella scena musicale inglese e mondiale, spianando la strada per l’enorme successo di “Ultra Mono”, il loro primo album alla numero 1 nel Regno Unito. “CRAWLER”, uscito nel novembre 2021, è riuscito ancora una volta a soddisfare le aspettative dell’intera fanbase internazionale, elevando il sound della band a un nuovo livello attraverso brani più melodici e introspettivi. Durante la loro vertiginosa ascesa, gli IDLES sono riusciti a guadagnare un’ampia gamma di fan accaniti a partire dai loro primi successi con il supporto di Steve Lamacq e BBC 6 Music, del circuito indipendente di musica dal vivo e la comunità di AFGang, con i quali hanno successivamente realizzato il film “Don’t Go Gentle: A Film About IDLES”, rilasciato in tutto il mondo e presentato a diversi festival del cinema internazionali.



Gli IDLES tornano in Italia per uno show esclusivo in riva al mare: il 13 luglio 2023 la band post-punk britannica salirà sul palco del Beky Bay (Bellaria Igea Marina – Rimini) in occasione del FAKE FEST, il nuovo boutique festival dedicato alla scena alternativa mondiale organizzato da RADAR Concerti.

Biglietti solo su DICE.