La Top 7 della settimana (#49, 2022)

La consueta rubrica del weekend: abbiamo scelto per voi sette cose da ascoltare per chiudere la settimana.

#7. Una canzoncina di Cuco

Cuco ha tutta l’aria di essere uno di quei talentini che non esplodono mai. Il giovane cantautore californiano di origini messicane passato alla ribalta anni per un paio di pezzi diventati virali continua a produrre ottime canzoncine del tutto trascurabili, come l’ultima “Pendant”. Per quel che vale, vale un ascolto.

#6. La prigione di Evita Manji

“Body/Prison” è il titolo del nuovo singolo di Evita Manji, producer elettronica di Atene che qualcuno forse conoscerà anche per l’essere stata partner di SOPHIE (💔) o perché ne abbiamo parlato anche qui in vista del suo esordio discografico su PAN. C’è hype in casa Kalporz.

#5. E tu chi sei, poolblood?

Ho incrociato poolblood in una delle mille playlist sparse per Spotify e ci siamo piaciuti fin da subito. Non ne so praticamente nulla, se non che questo “wfy” è un pezzo che mi ha conquistato: così sporco e maldestro, così acerbo e puro. Dolcissimo

#4. L’ennesima buona canzone con la voce di Damon Albarn

Tra l’ennesima canzone di Lana Del Rey e l’ennesima canzone con la voce di Damon Albarn ho scelto la seconda, questa “Skinny Ape” uscita insieme ai sodali Gorillaz. Non è affatto male, finale caciarone compreso.

#3. Caroline Polachek ci invita sulla sua isola

Si chiama “Welcome To My Island” il nuovo brano di Caroline Polachek, uscito questa settimana e anticipatore del nuovo album “Desire, I Want To Turn Into You” in uscita a San Valentino 2023. Per fortuna questo nuovo singolo è decisamente meglio dell’ultimo pezzo pubblicato dall’ex Chairlift (provate ad ascoltare “Sunset” e ditemi se riuscite ad arrivare indenni fino alla fine, è di una bruttezza che definirei rara), di un bel pop coatto proprio come piace a noi. Speriamo bene va là.

#2. Young Fathers did it again?

Tre indizi fanno un prova? Qui scriviamo di musica e non facciamo criminologia ma se la regola vale lo stesso allora sembrerebbe che gli Young Fathers hanno pronto l’ennesimo gran bel disco. Dopo l’uscita di “Geronimo” e “I Saw“, ecco “Tell Somebody”, il terzo estratto da “Heavy Heavy”, che uscirà come sempre per Ninja Tune ad inizio febbraio. Dentro questo e gli altri pezzi c’è tutta la cazzimma sonora che ha reso celebre il trio britannico, ovvero quel mix irresistibile di black music, hip hop e r’n’b alternativo.

#1. SZA guastaclassifiche

Mentre buona parte delle classifiche musicali dei migliori magazine del mondo è già stata pubblicata, oggi esce “SOS”, il disco che segna l’attesissimo ritorno sulle scene di SZA. È ancora presto per dire se sarebbe potuto entrare anche nelle mie liste del 2022, ma quello che è certo è che è un gran bell’album. Questa “Nobody Gets Me” è stato un dei momenti che ho preferito di più durante i primi ascolti.