Sui social le sfide dei Kalporz Awards Lettori 2022

Siamo arrivati anche quest’anno al momento di tirare le somme, e i primi che lo inizieranno a fare siete proprio voi lettori: partono i Kalporz Awards Lettori 2022!

Come l’anno scorso la redazione di Kalporz ha scelto 64 album che dovrebbero essere (il condizionale è d’obbligo) quelli “di riferimento” per quest’anno, e questi si affronteranno in eliminatorie a 4 e poi in match random, uno contro l’altro, fino al vincitore finale.

Le votazioni si terranno mediante sondaggi tramite il nostro Instagram e Facebook di Kalporz.

Questa la lista dei 64 album (numerazione casuale):

1. ARCTIC MONKEYS, “The Car”

2. SUEDE, “Autofiction”

3. VIAGRA BOYS, “Cave World”

4. PAOLO ANGELI, “Rade”

5. ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER, “Endless Rooms”

6. KENDRICK LAMAR, “Mr. Morale & the Big Steppers”

7. SUPERCHUNK, “Wild Loneliness”

8. THUS LOVE, “Memorial”

9. BETH ORTON, “Weather Alive”

10. ÉLIANE RADIGUE, “Occam XXV”

11. FLORIST, “Florist”

12. YAYA BEY, “Remember Your North Star”

13. WET LEG, “Wet Leg”

14. PUSHA T, “It’s Almost Dry”

15. KURT VILE, “(watch my moves)”

16. Disq, “Desperately Imagining Someplace Quiet

17. JENNY HVAL, “Classic Objects”

18. BIG THIEF, “Dragon New Warm Mountain I Believe in You”

19. EARL SWEATSHIRT, “SICK!”

20. THE WEEKND, “Dawn FM”

21. WEYES BLOOD, “And In The Darkness, Hearts Aglow”

22. Loraine James , “Building Something Beautiful For Me”,

23. Sudan Archives , “Natural Brown Prom Queen”

24. OLIVER SIM, ““Hideous Bastard”

25. MAGGIE ROGERS, “Surrender”

26. Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, “Tropical Dancer”

27. SABA, Few Good Things”

28. ROSALIA, “Motomami”

29. Black Country, New Road, “Ants From Up There”

30. Beyoncé, “Reinassance”

31. JOCKSTRAP, “I Love You Jennifer B”

32. Just Mustard, “Heart Under”

33. ANGEL OLSEN, “Big Time”

34. Kevin Morby, “This is a Photograph”

35. Ibibio Sound Machine, “Electricity”

36. THE SMILE, “A Light…”

37. Alvvays, “Blue Rev”

38. CASS McCOMBS, “Heartmind”

39. KING HANNAH, “I’m Not Sorry, I Was Just Being Me”

40. BODEGA, “Broken Equipment”

41. BEACH HOUSE, “Once Twice Melody”

42. CATE LE BON, “Pompeii”

43. YARD ACT, “The Overload”

44. Denzel Curry, “Melt My Eyez…”

45. Fontaines D.C., “Skinty Fia”

46. Dry Cleaning, “Stumpwork”

47. Shygirl, “Nymph”

48. Benjamin Clementine, And I Have Been

49. Dehd, “Blue Skies”

50. Rina Sawayama, “Hold The Girl”

51. SHARON VAN ETTEN, We’ve Been Going About This All Wrong

52. Moor Mother, “Jazz Codes”

53. Spiritualized – Everything Was Beautiful

54. Black Midi, “Hellfire”

55. (Sandy) Alex G, “God Save The Animals”

56. Spoon, “Lucifer on the sofa”

57. Soccer Mommy, “Sometimes Forever”

58. Horsegirl, “Versions Of Modern Performance”

59. HONEYGLAZE, “Honeglaze”

60. ELVIS COSTELLO & THE IMPOSTERS, “Paint The Red Rose Blue”

61. Caterina Barbieri Spirit Ex

62. Danger Mouse and Black Thought, “CheatCodes”

63. Porridge Radio, “Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky”

64. Death Cab For Cutie, “Asphalt Meadows”