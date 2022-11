La concisione è essenziale, soprattutto quando siamo invasi da messaggi comunicativi ridondanti come oggi. Per cui per l’ultimo disco della trilogia dei Royksopp vorrei scrivere una recensione che sia efficace e breve. Che è questa:

Profound Mysteries I è MEH, Profound Mysteries II è SKIF, Profound Mysteries III è MOLTO YEAH.

Chiaro, no?

80/100

(Paolo Bardelli)