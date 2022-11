La Top 7 della settimana (#44, 2022)

7. Eddie Chacon, “Comes and Goes”

Eddie Chacon (ex del duo Charles & Eddie), autore dello splendido album soul pop “Pleasure, Joy And Happiness” (2020) prodotto da John Carroll Kirby, pubblica un nuovo brano: “Comes and Goes”.

6. Primal Scream e Dexys insieme per i lavoratori ferroviari

Primal Scream e Dexys hanno scritto insieme il brano “Enough is Enough!” per raccogliere fondi in supporto del sindacato britannico dei lavoratori ferroviari, marittimi e dei trasporti ossia il Rmt (Rail, Maritime and Transport).

Enough Is Enough! by Primal Scream and Dexys

5. Horse Lords, “Comradely Objects”

Esce oggi 4 novembre “Comradely Objects”: il nuovo disco degli Horse Lords, una delle formazioni sperimentali – per davvero – più interessanti in circolazione.

Comradely Objects by Horse Lords

4. Aoife Nessa Frances, “Protector”

A due anni dal disco d’esordio, Aoife Nessa Frances torna con un nuovo gioiellino di folk etereo: “Protector”.

Protector by Aoife Nessa Frances

3. Concerto Isaiah Collier & The Chosen Few al Jazzkeller Frankfurt su ARTE.tv

“Cosmic Transitions” è stato senza dubbio uno dei dischi jazz più belli del 2021, ARTE.tv rende disponibile il concerto di Isaiah Collier & The Chosen Few al Jazzkeller Frankfurt.



2. Nuovo brano e album Yo La Tengo

Tornano gli Yo La Tengo: esce il 10 febbraio 2023 “This Stupid World”, il nuovo album della band americana. Ad anticiparlo il brano “Fallout”.



1. Nuovo album Everything But The Girl dopo 24 anni

Tracey Thorn ha annunciato via Twitter che nel 2023 uscirà un nuovo album degli Everything But The Girl. Per il duo inglese sarà il primo disco in studio dopo 24 anni.