Fever Ray annuncia il nuovo album “Radical Romantics”

L’annuncio è di quelli che non possono lasciare indifferenti: Fever Ray ha annunciato ieri l’arrivo di un nuovo disco, il suo terzo LP in studio, che si intitolerà Radical Romantics e che uscirà via Mute il 10 marzo 2023. Tra qualche mese, quindi, ne sapremo di più, ma nel frattempo possiamo già elencare alcuni dei collaboratori che figureranno sul nuovo lavoro di Karin Dreijer: tra i vari nomi spiccano quello di Trent Reznor dei Nine Inch Nails e quello del fratello Olof Dreijer che insieme a lei forma i The Knife.

Il secondo album dell’artista svedese, Plugz, risale al 2017, mentre l’esordio omonimo è del 2009. Di recente abbiamo scritto di “What They Call Us”, singolo di qualità di Dreijer diffuso in ottobre e accompagnato da un bel video. Il pezzo aprirà il nuovo disco, come mostra la tracklist già condivisa ufficialmente dall’autrice. Anche il nuovo singolo condiviso ieri, “Carbon Dioxide”, figura all’interno dell’album ed è co-prodotta da Vessel. L’artwork della copertina è firmato da Martin Falck.