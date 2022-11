“Dal Motore al Piatto”, l’ultimo episodio

Giunge al termine quello che abbiamo definito un “esperimento di scrittura creativa musicale”: domani qui su Kalporz verrà pubblicato l’ultimo episodio di “Dal Motore Al Piatto” – il racconto musicale di Antonia Salcuni, già curatrice della pagina Instagram @eco_disco_gramma, che ci ha accompagnato per più di un anno.

Così sapremo come si dipana definitivamente la storia di Jean-Michel, panettiere a Metz in bilico tra la “sua” Sabrina, che ora pare non più “sua”, la vecchia fiamma Pauline e la passione per Einstürzende Neubauten, Big Red Machine e tanti altri musicisti.

Ma, in ogni caso, “Dal Motore al Piatto” finisce, la musica continua.

(Paolo Bardelli)