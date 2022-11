Club Adriatico al Covo con Ben Vince, Herva e Pandora’s Jukebox

Il Covo di Bologna torna a ospitare Club Adriatico, la notte di clubbing nata a Ravenna che si appresta a celebrare dieci anni di eventi che hanno trasformato la città romagnola in una delle tappe standard dei producer e dj più innovativi e influenti dell’ultimo decennio.

Anche sabato 26 novembre come succede da quattro anni a questa parte lo storico club di Viale Zagabria ospiterà una line up divisa tra live e djset nelle due “room”, dalle 23 fino alle 5 del mattino.

Tra i guest della hall, in solo, il sassofonista e compositore Ben Vince, trentunenne molto seguito e stimato dell’underground sperimentale londinese che nel corso della sua carriera vanta uscite su Hessle Audio, Blank Editions, First Terrace Records e collaborazioni, tra le tante, con Joy Orbison, Mica Levi, William Basinski, Visible Cloaks, Pharmakon, Bianca Scout, Tom Glencross e Cucina Povera.



Sempre nella hall per la prima volta a Club Adriatico Yasmina Dexter aka Pandora’s Jukebox, sound designer, resident di NTS e Cicciolina Paris, curatrice di progetti in ambito fashion e visuale. Cresciuta nella scena rave di East London di fine anni Novanta, nel corso degli anni è diventata uno dei nomi di riferimento insieme a Veronica Vasicka e Nina Kraviz nei party Calvin Klein dell’era Raf Simons. Da dj ha portato la sua techno senza compromessi in tutti i club underground (e non) possibili.

In chiusura di serata, sempre nella hall, il djset di Herva. Un graditissimo ritorno sulle scene per l’artista toscano che ha iniziato a farsi conoscere anche grazie a Club Adriatico tornato dopo cinque anni con un nuovo LP, sempre sulla prestigiosa Planet Mu, che ne ha confermato il talento di visionario producer di abstract/IDM (definizione molto stretta da intendersi in senso molto lato).

Nella “room” all’ingresso si alterneranno Nino, St. Charlotte fino alla chiusura con il B2B di Pit e Jackie.

Le prevendite sono disponibili su DICE.