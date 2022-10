L’agenda dei Live della settimana (#41, 2022)

Una settimana niente male, con proposte di qualità. Ricordiamo anche le date di sabato 15 Settembre dei Giuda al Covo (Bologna) e dei Kill Your Boyfriend al Circolo Dong (Macerata).

Polistrumentista e cantautore islandese, classe 1992, Ásgeir fa tappa in Italia con il suo nuovo album in studio “Time On My Hands” in arrivo il 28 Ottobre via One Little Independent Records, forte del singolo “Snowblind”. “From the luminous and atmospheric soundscapes that he cultivates, to his meticulously chosen phrasing, there is a distinctive sense of circumstance and identity ingrained within his very nature” – The Line Of Best Fit. Prevendite su Ticketmaster e Ticketone

Con cinque album all’attivo, l’ultimo dei quali “Altid Sammen” pubblicato a settembre 2019 via 4AD, il trio di Copenhagen composto da Mads Brauer, Casper Clausen and Rasmus Stolberg, arrivano in Italia con il nuovissimo album “Plexiglass”. Gli Efterklang, la band danese composta dagli amici d’infanzia Casper Clausen (voce), Mads Brauer (synth, elettronica) e Rasmus Stolberg (basso), amano sperimentare e approcciarsi alla musica in modo sempre curioso. Con una carriera ormai ventennale, conosciuta e riconosciuta per l’attitudine eterogenea e sperimentale, sul palco sono una vera forza della natura. In apertura Rbsn, classe 96, vive tra Roma e San Francisco e la sua musica unisce la psichedelia al jazz con elementi folk ed elettronici. Dopo il suo Ep di esordio Soul/Searching (2020) approda a Ropeadope, etichetta statunitense per cui è uscito “Stranger Days” il 30 settembre. Il biglietto è disponibile su DICE

Giovedì 13 Ottobre – CIRCUIT DES YEUX, Freakout, Bologna

Prima che la pandemia diffondesse il suo clima di lutto nel mondo, Haley Fohr stava già piangendo la morte di un’amica. Per molto tempo la perdita l’ha spinta lontano dalla sua arte, da quelle composizioni di sintetizzatori, archi e fiati in cui si annida la sua voce inquietante e straordinariamente bella, in quattro ottave, che rende inimitabile Circuit des Yeux. Lavorando da casa al suo computer Haley ha scritto, arrangiato e prodotto ogni nota del suo sesto album. Questo lavoro è la sua risposta al vuoto emotivo creato dalla pandemia in un racconto in bilico tra paura e speranza. Circuit des Yeux torna a Bologna dieci anni dopo, in uno stato di grazia, per un concerto che si preannuncia imperdibile. Apre James Jonathan Clancy, biglietti su DICE

Giovedì 13 Ottobre – THE BLACK CROWES, Alcatraz, Milano

I Black Crowes presentano: “Shake Your Money Maker”, l’esordio tra hard-blues e southern rock del 1990, suonato nella sua interezza con gli altri pezzi forti della band di Atlanta. Opening: Dewolff. Milano, Alcatraz – via Valtellina, 25 Inizio concerti h. 20:30. Posto unico in piedi: € 45,00 + prev. Biglietti disponibili su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.



Venerdì 14 Ottobre – THE DREAM SYNDICATE, Spazio 211, Torino

Il leggendario gruppo rock californiano arriva in Italia con “Ultraviolet Battle Hymns and True Confessions”, uscito lo scorso 10 giugno 2022. Il nuovo album, il primo per Fire Records, arriva a due anni di distanza da “The Universe Inside”. Inoltre Steve Wynn e soci celebreranno sul palco i quarant’anni di una pietra miliare come l’imbattibile esordio “The Days Of Wine And Roses”. Ticket: €20,00 + ddp su DICE Il tour italiano prosegue sabato 15 Ottobre al Locomotiv di Bologna e domenica 16 Ottobre al Circolo Magnolia di Milano.



Venerdì 14 Ottobre – CHRIS ECKMAN TRIO, Circolo Arci Progresso, Firenze

Tra i protagonisti principali della scena rock alternativa statunitense, Chris Eckman è tornato sulle scene con il suo quinto album solista, “Where The Spirit Rests”, uscito il 4 giugno 2021 per Glitterhouse Records. Il suo songwriting luminoso viaggia tra la perdita, il disorientamento, la redenzione e ricerca di casa. “Where the Spirit Rests” è stato coprodotto con Alastair McNeill (Roà­sà­n Murphy, Yila) e si riconosce come uno dei suoi lavori più personali e vividi. Una carriera florida e impegnata: con i The Walkabouts pubblica negli ultimi 25 anni 13 album in studio, 4 live album e 2 collezioni di inediti, vantando collaborazioni con Brian Eno, Peter Buck (R.E.M.), Warren Ellis (Nick Cave/Dirty Three), Mark Lanegan. Tantissimi gli altri progetti in atto, tra cui i Dirtmusic insieme a Hugo Race (ex- Bad Seeds) e Chris Brokaw. Ingresso 12 euro ridotto soci arci 10



Domenica 16 Ottobre – MARLENE KUNTZ, Monk, Roma

“Karma Clima”, nuovo progetto dei Marlene Kuntz, raccoglie in sé l’apertura verso gli altri, la circolarità, la cooperazione proprio perché ha preso vita attraverso alcuni laboratori in residenza con le comunità della provincia di Cuneo: Ostana, il Birrificio Baladin di Piozzo e la borgata Paraloup nel comune di Rittana. La visione è stata quella di generare un percorso artistico culturale che anche dopo la registrazione dell’album continuasse il suo viaggio in altre realtà riqualificate in tutto il territorio nazionale. L’idea è quella di un tour che possa esprimere il potenziale dei piccoli borghi, come elemento di richiamo e di valorizzazione dei saperi locali a livello nazionale. La band vuole rispondere all’emergenza climatica facendo nascere la propria musica in luoghi e modalità differenti a quelli che solitamente vengono intrapresi. Biglietti disponibili su DICE