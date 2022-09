L’hardcore multiforme degli OFF! al quarto disco

Dopo otto anni gli OFF! stanno per rilasciare il quarto album della loro carriera, “Free LSD”.

La band capitanata da Keith Morris dei Circle Jerks (classe ’55 ma in formissima, a vederlo quest’estate sul palco del Bay Fest) e dall’ex Burning Brides Dimitri Coats, si presenta con il nuovo batterista Justin Brown (Thundercat, Flying Lotus, Herbie Hancock) e il bassista Autry Fulbright II (già con gli …And You Will Know Us By The Trail of Dead), definendo il nuovo lavoro “A heavy punk industrial free jazz soundtrack recording”. La copertina di “Free LSD” è stata realizzata dal celebre artista contemporaneo Raymond Pettibone, noto per le grafiche e le copertine dei Black Flag.

Il primo singolo “War Above Los Angeles” è anche uno dei brani più rappresentativi del nuovo disco, folle crossover iper-tecnico dai toni noise e sperimentali come poche altre band in circolazione possono permettersi. Al video hanno partecipato David Yow dei Jesus Lizard, Don Nguyn (“Lords Of Dogtown”), la modella Chloe Dykstra, James Duval (“Teenage Apocalypse”) e D.H. Peligro dei Dead Kennedys. Diretto dallo stesso Dimitri Coats, e parte come il clip di “Killed To Be Heard” del film dallo stesso titolo dell’album previsto per il 2023.

I nuovi OFF! si muovono idealmente tra Sun Ra e The Stooges anche grazie al lavoro dei nuovi innesti e al sax di Jon Wahl (Claw Hammer). “Free LSD” arriva il 30 Settembre per Fat Possum.

Foto in home di Jeff Forney