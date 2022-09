Il mix di The Delay in The Universal Loop in chiave xenboi

The Delay in The Universal Loop suona una delle elettroniche destrutturate strumentali che più ci piacciono qui in Italia, ed è stato ospite anche del nostro secondo “Live in Kalporz!”.

Xenboi invece è il progetto parallelo di Dylan Iuliano aka The Delay in the Universal Loop (assieme a Zollo) che ha sfoderato un combinato eclettico di trap, IDM e afrobeat.

Ora i due mondi si incontrano, ed uscirà il 30 settembre un mixtape (“SOFFIO”) che è un crossover tra The Delay In The Universal Loop e xenboi, su cassetta in Germania per IN:EX e in digitale per Bulbless.

Ci sono già due canzoni ascoltabili, un video e uno streaming: