Gli Afghan Whigs presenteranno il nuovo disco “How Do You Burn?” a Milano e a Roma

Ottime notizie per i fan degli Afghan Whigs. La band guidata dall’inossidabile Greg Dulli farà tappa in Italia a fine ottobre nel lungo tour a supporto del nuovo album “How Do You Burn”, il nono della loro carriera pubblicato da Royal Cream/BMG: anticipato dai singoli “I’ll Make You See God” e “The Getaway”, è un lavoro che sottolinea l’identica passione per l’R&B e l’hard-rock con ospite Mark Lanegan (che ha ispirato a Dulli il titolo del lavoro) come backing vocalist in due tracce.

Ecco le date degli Afghan Whigs in Italia, biglietti disponibili su Dice:

Martedì 25 Ottobre: SANTERIA TOSCANA 31 – MILANO

Mercoledì 26 Ottobre: LARGO VENUE – ROMA

Special Guest: Ed Harcourt

Ci si può riscaldare con la bellissima “Please Baby Please” eseguita al CBS Saturday Sessions.

Foto di John Curley