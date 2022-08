L’agenda dei Live della settimana (#31,2022)

Continuano le tournèe di Ben Harper e Karate e inaugurano altre rassegne: No Borders, Indiegeno, Oversound, Locomotive Jazz con grandi nomi come Caparezza, Morgan, Daniele Silvestri.

Lunedì 1 Agosto – TIMBER TIMBRE, Parco Archeologico di Monte Sannace, Gioia Del Colle (BA)

Creatura di Taylor Kirk, i Timber Timbre sono giunti alla ribalta grazie agli acclamati “Creep on Creepin’on” e “Hot Dreams”, come per l’inserimento di diversi brani nelle colonne sonore di serie cult come Walking Dead e Breaking Bad. “Sincerely, Future Pollution” prosegue imperterrito nell’evoluzione del loro sound, aumentando gli innesti di patterns elettronici e sintetizzatori e asservendoli a una scrittura che continua a rimanere su livelli di eccellenza assoluta. Registrato a Parigi, “Sincerely, Future Pollution” è uno splendido susseguirsi di suoni cinematici, tenui reminescenze eighties, improvvise aperture pop: un album sospeso tra sogno e realtà, che ci conduce con atmosfere inquietanti in uno spazio senza tempo in cui la tradizione americana del passato viene costantemente reinterpretata. Ad accompagnarli Erin Lang, attualmente nelle fasi finali del suo quarto album in studio “Equilibria”, oltre a un progetto multimediale con danzatori contemporanei e artisti visivi per un’installazione al Museo Sperimentale El Eco a Città del Messico. Dal punto di vista dei testi Erin lavora con molti temi come cantante, poeta e artista della parola, esplorando l’interconnettività di cicli e flussi, mappe temporali geologiche e complessità di corpi umani e non. I biglietti per questa e la data di Ragusa sono disponibili su Dice.

Martedì 2 Agosto – THE FLAMING LIPS, Villa Torlonia, San Mauro Pascoli (FC)

Acieloaperto si sposta nella magnifica cornice del Parco Poesia Pascoli per due grandi eventi: oltre al sold out di Ben Harper mercoledì 3 agosto, tornano i Flaming Lips! Finalmente potremo ascoltare dal vivo oltre ai loro classici il disco “American Head” (2020). Si tratta del loro sedicesimo album in studio ed è composto da tredici brani dalle atmosfere cinematografiche, prodotti da Dave Fridmann insieme alla band. Tra questi, “God and the Policemen”, che vede ai cori la superstar country Kasey Musgraves. Come mostrato dall’anticipazione di “Flowers of Neptune 6”, il disco affronta un salto temporale che occupa uno spazio simile a quello di “The Soft Bulletin” o “Yoshimi Battles The Pink Robots”: è considerato uno dei loro lavori più belli e organici di sempre. In apertura tre set di grande interesse: i Daiana Lou, nati come duo rock polistrumentista nel 2014, amano definirsi “buskers” ed è grazie all’arte di strada che hanno imparato a sentirsi indipendenti e realizzati; i faentini Mondaze, che a fine 2021 hanno realizzato “Late Bloom”, un lavoro immersivo dalle distorsioni avvolgenti e persistente nella sua pulsante densità ritmica e i ravennati Clever Square, ispirati in egual misura sia dalla tradizione indie-rock americana che dalla british-pop invasion come dimostra l’ultimo album “Secret Alliance”. Biglietti disponibili sul circuito Ticketone.

Martedì 2 Agosto – J.H. GURAJ + LORI GOLDSTON, Fermento In Villa, Bologna

J.H. Guraj live Martedì 2 Agosto, ore 20: Fermento in Villa, Via de’ Carracci 73/A ingresso gratuito. “Come si potrebbe raccontare con della “semplice” musica un Giugno invaso dai turisti in bicicletta e l’inverno dei bambini che attendono le storie spaventose raccontate dai loro genitori? Sottraendo. Cercando, anche in pochi minuti, di dare voce al silenzio, all’attesa. Blues pizzicato, rumori di fondo, cut-up drums.” Così scriveva Nicola Guerra di “Steadfast On Our Sand” del 2018, nel frattempo Guraj è entrato nel rooster di Maple Death realizzando “Introspection/Migration”. Ad accompagnarlo la violoncellista Lori Goldston, diventata famosa nel mondo del rock per aver suonato con i Nirvana dal 1993 al 1994 oltre che nel live MTV Unplugged a New York. Da non perdere.