Un nuovo album del progetto Daphni (Caribou) è in arrivo

Il progetto Daphni di Dan Snaith (Caribou) si arricchisce di un nuovo capitolo, l’LP Cherry, annunciato pochi giorni fa dall’artista e producer elettronico. Nel medesimo giorno è stato rilasciato anche il nuovo singolo e seconda anticipazione del disco, “Cloudy”. Un mese fa era stata condivisa la title track dell’album.

Un disco a nome Daphni manca dal 2017, quando a uscire fu Joli Mai. L’anno scorso, però, a nome Caribou è uscito il brano “You Can Do It”. L’esordio di Daphni risale al 2012, mentre l’ultimo brano pubblicato da Snaith con questo moniker è stato “Sizzlin'” nel 2019. L’album conterrà quattordici tracce e uscirà il prossimo ottobre. Nel condividere “Cloudy” Snaith ha rilasciato queste dichiarazioni riguardo al nuovo disco, come ci ricorda The Quietus: “There isn’t anything obvious that unifies it or makes it hang together. I think it was good that it was made without worrying about any of that. I just made it”.