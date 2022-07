L’agenda dei Live della settimana (#30, 2022)

Citiamo pure il tour di Patti Smith e Verucchio Festival con Ludovico Einaudi, Elio e C’mon Tigre.

Martedì 26 Luglio – BENJAMIN CLEMENTINE, Teatro Romano, Fiesole (FI)

Nato a Londra, ma cresciuto in parte a Parigi, Benjamin Clementine è un artista poliedrico: poeta, pianista, compositore e musicista Il suo stile ha moltissime sfaccettature: avantgarde, minimal, rock opera, espressionismo, chamber pop, classica, folk, spoken word; il suo range vocale è stato paragonato a Nina Simone, l’approccio a Edith Piaf. Incisiva e poetica, la sua musica unisce amore e speranza a ribellione e malinconia, liriche sofisticate e termini slang e urli, e versi in rima a monologhi in prosa. A sedici anni è folgorato da un’esibizione televisiva di Antony and the Johnsons e una volta maggiorenne, in contrasto con la famiglia, scappa a Parigi dove vive per un certo periodo per strada e si esibisce nei metrò, nei bar e negli hotel. Notato da un agente, si dedica professionalmente alla musica ed effettua le prime incisioni per un’etichetta discografica creata appositamente per lui, la Behind. Il suo primo album “At Least For Now” esce nel gennaio 2015 e si aggiudica subito il Mercury Prize superando in finale artisti del calibro di Jamie XX, Florence And The Machine, Aphex Twin, Ghostpoet. Due anni dopo torna con “I Tell A Fly”, anticipato dal singolo “Phantom of Aleppoville”. Biglietti qua

Mercoledì 27 Luglio – ALICE PHOEBE LOU, Largo Venue, Roma

La sudafricana Alice Phoebe Lou si è trasferita a Berlino per diventare una musicista di strada professionista nel 2013. Un anno dopo, grazie ai soldi guadagnati suonando per le strade, ha autoprodotto il suo EP di debutto “Momentum”. Da quel momento ha pubblicato 4 LP in studio, 2 LP dal vivo, 1 EP e alcuni singoli come artista indipendente. Alice e la sua band si sono esibite in 102 spettacoli nel corso del 2019. Durante lo stop Covid Alice ha deciso di aprire a Berlino uno studio con i suoi amici musicisti, per avere un luogo dove poter lavorare sulla loro musica e sviluppare collettivamente le proprie abilità di produzione delle proprie registrazioni. Il 19 marzo 2021 Alice ha pubblicato “Glow”, un’opera mozzafiato e piena di canzoni viscerali, in cui Alice ha articolato le emozioni più profonde: “Non avevo mai passato così tanto tempo da sola, in un posto o anche nella città in cui vivo. Come persona che ha posto la socializzazione al di sopra di ogni cosa (spesso per mia necessità) sono grata di essere stata spinta a confrontarmi con me stessa, sperimentando una vita un po’ da eremita. Mi sono rasata la testa, ho affrontato la morte del mio ego e ho iniziato a scrivere canzoni attingendo direttamente dal mio cuore, senza modificare le parole per farle suonare più cool.” Dalle stesse sessioni di registrazione sull’isola di Vancouver con David Parry, è nata “Child’s Play”: una pubblicazione a sorpresa, un inaspettato regalo di fine anno per suoi fan. Biglietti su DICE. Il tour continua giovedì 28 al Circolo Magnolia di Segrate (MI), venerdì 29 al Dumbo di Bologna e sabato 30 alla Rocca di Calascio (AQ) per Paesaggi Sonori.

Giovedì 29 Luglio – RIVAL CONSOLES + GINEVRA NERVI, Piazza Castello, Sesto al Reghena (PN)

Data unica in Italia al Sexto Unplugged. Rival Consoles è il nome d’arte del musicista elettronico Ryan Lee West, il cui ultimo e ambizioso album “Overflow“ è uscito lo scorso dicembre, composto per una produzione di danza con lo stesso nome del coreografo Alexander Whitley. A differenza dei precedenti lavori, più intimisti, questo disco ha voluto aprirsi all’esterno ed esplorare le ripercussioni che una vita circondata da dati, social media e pubblicità può subire a livello emotivo: la rottura del sè a favore del marketing che mira a ottenere ricchezza e a seminare divisione. Durante il live, il musicista elettronico britannico trasformerà il palco in una sorta di limbo, una zona sospesa tra la dimensione fisica e quella spirituale, in cui verranno trascinati anche gli spettatori. Ginevra Nervi, genovese classe 1994, produce musica elettronica basandosi sull’esplorazione timbrica vocale avvalendosi di svariate tecniche di manipolazione sonora. Nel 2019 Ginevra ha firmato la colonna sonora per “L’ultimo piano” prodotto dalla Scuola Gian Maria Volontè e presentato alla 37esima edizione del Torino Film Festival. A febbraio 2020 pubblica il nuovo singolo “P!2”, masterizzato da Heba Kadry (Bjork, Slowdive). Biglietti su DICE

Giovedì 28 Luglio – ARAB STRAP, Castello Volante, Corigliano D’Otranto (LE)

Il duo cult-pop scozzese arriva in Puglia al Sud Est Indipendente Festival per presentare l’ultimo lavoro “As Days Get Dark”, uscito per la Rock Action dei Mogwai nel 2021 a sedici anni di distanza dal precedente “The Last Romance”. Aidan Moffat e Malcolm Middleton raccontano desiderio, disperazione e fatalismo con un sound elettro-post-rock, chitarre fluttuanti, ritmi ipnotici e qualche tocco di folk. La rassegna, giunta alla sedicesima edizione, ospiterà tra gli altri Black Midi, Pixies e Dengue Dengue Dengue. Info su DICE. Gli Arab Strap faranno tappa anche al Parco Mirafiore di Pesaro venerdì 29 Luglio e a Sexto Unplugged sabato 30, per poi tornare domenica 28 agosto in occasione del Todays Festival.

Venerdì 29 Luglio – NU GENEA + LNDFK, Rocca Malatestiana, Cesena

Nu Genea è il progetto artistico dei dj napoletani Massimo Di Lena e Lucio Aquilina. Il movente è un’indagine storiografica sul “dancefloor” nella sua essenza: i Nu Genea raccolgono gli echi della musica che, storicamente, ha bagnato le coste del golfo di Napoli, fonte inesauribile di miscele culturali, e creano un nuovo solco nella scena contemporanea. Dopo l’acclamato LP “The Tony Allen Experiments” (2015), in collaborazione con Tony Allen – storico batterista di Fela Kuti – nel 2018 pubblicano “Nuova Napoli”, un omaggio alla loro città natale: i sintetizzatori diventano un ponte tra passato e futuro, amalgamandosi a strumenti acustici, elettronica e voci in lingua napoletana. LNDFK è una producer e songwriter, figlia di due diverse culture, madre italiana e padre arabo, cresciuta a Napoli. La sua musica subisce l’influenza del jazz, neo-soul e hip-hop, il tutto filtrato tramite il suo bagaglio di esperienze. “Kuni” è il suo esordio, co-prodotto con Dario Bass e pubblicato dall’etichetta newyorkese Bastard Jazz e licenziato in Italia da La Tempesta: un disco in cui con autorevolezza e unicità si dischiude tutto il suo talento. Biglietti su Ticketone