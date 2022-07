Kutiman, un producer tra soul psichedelico e funk fusion

“Open” è il sesto album in studio del compositore, produttore, regista e polistrumentista Kutiman, e uscirà il 14 ottobre 2022 su Siyal Music con distribuzione italiana Audioglobe.

Si tratta di un viaggio di dodici tracce, che include elementi di soul classico, psichedelia mediorientale, afrobeat, funk tailandese, jazz fusion, paesaggi sonori cosmici da biblioteca e altro ancora.

Dopo aver ottenuto il plauso di tutto il mondo per il suo ruolo nel documentario musicale di Netflix, “Presenting Princess Shaw”, e per i suoi progetti Thru You, in cui ha scritto nuove canzoni montando insieme clip di musicisti dilettanti su YouTube, raggiungendo dieci milioni di visualizzazioni in sole due settimane (votato come Top 50 Inventions of 2009 dal Time Magazine), Kutiman si è dedicato attenzione a una serie di uscite che vanno dall’inventivo “epico deserto scuzzy” (The Guardian) “6am” del 2016, alla festa psichedelica “Wachaga” del 2020 e a “Surface Currents” del 2021, un’uscita ambient di 45 minuti di droni pianistici senza peso e synth modulari.

Il primo singolo estratto da “Open” è la bellissima “My Everything (Ft. Dekel)“, un pezzo da ascoltare sul divano per poi scatenarsi in un ballo memorabile.

TRACKLISTING

1. Vanishing Point

2. My Everything (Ft. Dekel)

3. Canoe

4. Always Be Alone (Ft. Dekel)

5. Fresh Haze

6. Need To Forget (Ft. Dekel)

7. A Day Off

8. Love You Tomorrow (Ft. Dekel)

9. Confetti

10. Believe In You (Ft. Dekel)

11. High & Dry

12. Ripples

