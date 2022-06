L’agenda dei Live della settimana (#25, 2022)

L’estate porta rassegne e artisti di spessore ma anche piccole situazioni di grande interesse. Segnaliamo l’Artico Festival a Bra (TO) e i Killers a Milano, Ippodromi Snai martedì 21 Giugno.

Martedì 21 Giugno – THE NATIONAL + COURTNEY BARNETT, Parco Bussola Domani, Lido di Camaiore (LU)

La prima edizione del Festival toscano La Prima Estate parte all’insegna del rock alternativo. Per The National, una delle band indie rock americane più apprezzate degli ultimi decenni, è l’unico concerto italiano del 2022: una grande occasione per vederli in grande spolvero, come al Primavera Sound di Barcellona dove hanno presentato due inediti e i migliori brani della loro carriera, da “Mr November” a “Bloodbuzz Ohio”. Prima di loro saliranno sul palco Giorgio Poi e soprattutto Courtney Barnett, cantautrice australiana reduce dal successo del suo ultimo album “Things Take Time, Take Time” ma di cui amiamo anche tutto il resto. Il festival si arricchisce anche della partecipazione da headliners di Bonobo e La Rappresentante di Lista mercoledì 22 Giugno, dei Duran Duran e Bluvertigo giovedì 23, di Anderson .Paak e Joan Thiele venerdì 24, sabato 25 con Jamie XX e Cosmo per chiudere domenica 26 con i Jungle e BadBadNotGood. Insomma ce n’è davvero per tutti i gusti, ma noi sceglieremmo sempre il primo giorno…Biglietti al link laprimaestate.it/tickets

Martedì 21 Giugno – DAGGER MOTH, Locomotiv Club, Bologna

Continuano la rassegne estive di Nero Factory in collaborazione con le “grandi” realtà della città, come in questo caso il Locomotiv Club. Nello specifico ogni martedì dal 14 giugno al 19 luglio al Parco DLF, Bar Casetta del Locomotiv con ingresso gratuito. Questa rassegna presenterà un format live di musica principalmente acustica di artisti dalle anime “nere” e pure, di derivazione blues e folk. In apertura e chiusura selezione musicale di Edo Mazzilli (Nero Factory) e Michele Giuliani (Locomotiv Club) con “Granturismo dal 1920 al 2050”. Nel secondo appuntamento si esibirà Dagger Moth, talentuosa chitarrista dalle sonorità scure e sinuose, attualmente parte dei Massimo Volume e dei Caminanti di Giorgio Canali. Progetto solitario di Sara Ardizzoni, una specie di one-woman-band, con chitarra elettrica, voce ed elettronica, che miscela loop, noise e melodia in bilico fra caos e struttura. Alcune collaborazioni recenti: con Cesare Basile, per il nuovo album e i live (fra i quali l’esibizione al Primavera Sound 2018); con i Double Naught Spy Car per il loro ultimo lavoro in studio (che annovera fra gli altri ospiti Mike Watt e Nels Cline) ; con il francese Philippe Petit per un doppio remix; con Deb Googe (My Bloody Valentine) per una cover di The Sound of Silence. Nel novembre 2021 collabora con la Fire!Orchestra per una residenza e due concerti in Italia.