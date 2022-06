Entra nel vivo BOtanique 2022 

Iniziata da qualche giorno, da domani in poi si fa veramente sul serio al BOtanique 2022, la rassegna di musica nei giardini di via Filippo Re, Bologna

Il 24 e il 25 giugno i protagonisti del festival Europavox coloreranno di musica il BOtanique con Emilie Zoé + Theodore + Hindu + Liam Mour (24/06) e Whereswilder + Jesse Markin + Kaktus Einarsson + Palina (25/06). Ingresso gratuito con offerta libera, il 100% dell’incasso sarà devoluto a Cucine Popolari e Piazza Grande.

Il 28 giugno unica data italiana per il gruppo indie-rock dEUS mentre, il 29 giugno, i 99 Posse proporranno un imperdibile live.

Ad infiammare i giardini del BOtanique il 30 giugno Immanuel Casto insieme al duo Karma B, l’1 e il 2 luglio in line up i concerti gratuiti di Tonino Carotone (1/07) e Duo Bucolico (2/07).

Grandi protagonisti il 5 luglio gli Eugenio in Via di Gioia con il tour del nuovo disco, il 6 luglio attesi i rovere che presenteranno il loro nuovo album “dalla terra a marte“.

Gratuiti gli show di Balkan Paradise Orchestra e Savana Funk rispettivamente l’8 e il 9 luglio.

Il 13 luglio al BOtanique arriverà il gruppo neozelandese Fat Freddy’s Drop per l’unica data italiana, il 14 luglio. Il 15 luglio una pietra miliare bolognese, band di culto per la scena rock nazionale: Skiantos, sul palco conAvvoltoi.

Imperdibile show di Manuel Agnelli, fondatore e frontman della più importante rock band italiana degli ultimi decenni: gli Afterhours.

Protagonista della giornata del 16 luglio sarà la rock band Supergrass mentre per il 20 luglio previsto il concerto del cantautore bolognese Ibisco.

Per concludere il BOtanique in bellezza lo show gratuito di El V & The Gardenhouse (22 luglio) e NOVA presenta Edoardo Ferrario il 24 luglio.