Arti Vive Festival alla sua miglior edizione

Pare evidente a tutti quelli che hanno un po’ di “naso” su quanto va oggi, però lo sottolineiamo anche noi: l’edizione 2022 di Arti Vive Festival a Soliera (MO) è davvero equilibrata e in palla, e pare (forse) la sua migliore line-up. A dire la verità l’annotazione di un anno a fuoco l’aveva fatta anche Alessio Falavena nel podcast sui migliori live estivi, l’ultima puntata di “Propaganda Meets Kalporz”.

Rispetto ai live spiccano le esibizioni Kelly Lee Owens, Yves Tumor e Algiers, ma Arti Vive ha anche altri spettacoli paralleli da recuperare al sito ufficiale, mentre questo è il programma completo secondo il comunicato stampa:

Giovedì 7 luglio 2022:

ALGIERS

Ingresso libero

Il sound forgiato dagli Algiers è qualcosa di indomito e dolente, intriso di rabbia e solennità: una miscela a dir poco potente di soul, gospel, industrial, new wave e post-punk, che negli anni ha reso riconoscibile la band di Atlanta . A due anni di distanza dall’ultimo album “There Is No Year”, la formazione capitanata da Franklin James Fisher e la sua esplosiva presenza scenica arriva ad Arti Vive per portare sul palco il suo spettacolo esplosivo, tagliente, feroce, impegnato.

In apertura: Luca Mazzieri + Maciste

Storie d’amore in provincia e per la provincia: Luca Mazzieri (Wolther Goes Stranger, A Classic Education, La Barberia Records) scende giù dai calanchi della Vanga Del Diavolo in versione full band per suonarci le sue canzoni da bar. “Quasi mai” è il suo primo disco: pop emiliano d.o.c. I Maciste sono Richi e Giusy da Carpi, duo punk di nuova musica melodica emiliana. Il loro primo EP “Balera Mon Amour” è stato definito «una raccolta di racconti dissacranti di una provincia grottesca, dove la realtà della balera diventa punk». Fidatevi, un live al quale vale davvero la pena assistere.

Venerdì 8 luglio 2022:

PORRIDGE RADIO + NOTHING

I Porridge Radio sono tornati con il nuovo lp “Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky” che presenteranno proprio sul palco di Soliera. Per tre quarti al femminile, la band è composta dalla cantante, chitarrista e autrice dei testi Dana Margolin, Georgie Stott alle tastiere, Maddie Ryall al basso e il batterista Sam Yardley. A Soliera si esibiranno a ingresso libero. La stessa sera salirà anche la band di Domenic Palermo, i Nothing, esploratori indomiti delle sonorità shoegaze, post-hardcore e dream-pop.

Sabato 9 luglio 2022:

YVES TUMOR

Biglietti in vendita : https://bit.ly/yvestumor-avf2022

Indomabile esploratore musicale, instancabile propulsore di nuovi suoni ed estetiche, imprevedibile trasfiguratore di forme d’arte: Yves Tumor è, già oggi, una delle leggende della musica contemporanea, capace di dare vita ad un percorso artistico che attraversa i generi e i canoni, dalle sperimentazioni elettroniche al glam-rock, dalle sonorità noise a quelle post-punk. Un autore insomma sempre alla ricerca di nuove identità, capace di rimanere pur sempre inconfutabilmente se stesso.

A seguire: Dumbo Gets Mad @ Dopofestival

La stessa sera dell’imperdibile live di Yves Tumor, un viaggio psych tutto da godere: sul palco del consueto Dopofestival a cura di Arci Dude salgono i Dumbo Gets Mad. Suoni fluidi e cangianti, danzerecci e ipnotici, dalla psichedelia al pop rétro: un live colorato, divertente, allucinato al quale non vediamo l’ora di assistere!

Domenica 10 Luglio 2022:

KELLY LEE OWENS

Biglietti: https://bit.ly/klo-avf2022

Nel sound di Kelly Lee Owens c’è tutto quello che rende la musica elettronica made in UK un patrimonio culturale universale. Il successo ottenuto dal suo omonimo debutto discografico del 2017 e il secondo disco uscito tre anni dopo le hanno permesso di proporsi a livello internazionale come uno dei nomi di punta della scena, con riferimenti sonori che spaziano con fluidità e irresistibile fascino dalla techno al trip hop, da loop meditativi a composizioni smaccatamente dance e pop. In apertura la giovanissima producer berlinese Mulay.