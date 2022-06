Aquileia: il post-rock come senso di appartenenza

A circa tre anni dall’Italian Post-Rock Movement Fest, che ha visto otto band italiane esibirsi sul palco del LOFT a Trieste, i fratelli Biagi (Fabrizio e Dario, batterista dei Quiet is the new Loud) ne conservano lo spirito e mantengono una promessa, rendendo concreta la possibilità di assistere ad un accadimento di una portata mai vista sul suolo nazionale. Lo dico per i devoti alla scena ma anche per chi non la segue, perché se ne rendano conto e perchè ‒ sia chiaro ‒ nessuno può scommettere che giornate del genere si ripeteranno.

Il Concretion Post-rock Festival si terrà dall’8 al 10 Luglio, nella piazza principale di Aquileia (UD). Non so come la immaginate voi, ma in un luogo intriso di battaglie e di storia, fatto di grotte e di rovine più che di palazzi, mi auguro che, tra un’epifania e l’altra, saremo un pubblico quantomeno educato.

A chi vive un festival ponendosi al banco di una giuria immaginaria alla ricerca della line up più prestigiosa, direi che le punte di diamante saranno God is an Astronaut (IRL), Pg.lost (SWE) e Tides from Nebula (POL), rispettivamente nelle tre giornate. A chi ha ben in mente che sono persone, quelle che vediamo salire sul palco, dico invece che si esibiranno quindici band riunendosi da tutta Europa, con tutto quel che comporta il “doversi incontrare”.

Mi piacerebbe che il pubblico possa scoprire o accrescere il proprio senso di appartenenza ad un “genere non-genere” che nel manifestarsi cancella ogni margine, per tracciare le linee di un movimento circolare, passando dal prendersi tutto lo spazio a lasciarne altrettanto a chi ascolta e così via.

Ad oggi, mi permetto di pensare al Concretion come al primo passo che mi allontana da dove sono, come alla prima condizione che permette a qualcosa di realizzarsi, come ad un’espressione e non come ad un evento. Perché, spero siate d’accordo con me, sarà di certo eccitante, ma non sempre possibile, dover volare su mari e montagne per rincorrere ciò che si ama.

CONCRETION POST-ROCK FESTIVAL PROGRAMMA COMPLETO E PREVENDITE